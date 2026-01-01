"A început era Trump în Franța". Dreapta ia cu asalt posturile publice înaintea prezidențialelor. Le Pen vrea să le privatizeze

01 Ian 2026

Marine Le Pen vrea să privatizeze posturile publice radio-TV din Franța, înaintea alegerilor din 2027, care pun capăt celor două mandate consecutive ale lui Emmanuel Macron. Socialiștii acuză că a început "Era Trump". Foto: Getty Images

Posturile publice de televiziune și radio din Franța se află în centrul unei controverse politice, după ce extrema dreaptă a lansat acuzații de părtinire la adresa lor și a forțat o investigație parlamentară în acest sens.

Miza este extrem de importantă, deoarece presa, inclusiv cea de stat, urmează să joace un rol crucial în alegerile prezidențiale din 2027, scrie The Guardian.

La originea anchetei parlamentare asupra radiodifuzorului public francez se află formațiunea UDR, aliată cu partidul de extremă dreapta RN (Rassemblement National / Adunarea Națională) condus de Marine Le Pen și Jordan Bardella.

Le Pen, al cărei partid este așteptat să-și impună candidatul în runda finală a cursei prezidențiale, a declarat că "există o problemă clară cu neutralitatea în serviciul public de radiodifuziune".

Șefa RN a spus că ar dori să privatizeze canalele publice.

Posturile publice de radio și televiziune se confruntă cu probleme în democrații avansate precum SUA, Italia și Franța

Ancheta parlamentară franceză, care va dura până în martie, se adaugă altor evenimente în care posturi publice din democrații avansate se confruntă cu probleme.

Astfel, în Statele Unite președintele american Donald Trump a dat în judecată BBC și a cerut daune de 10 miliarde de dolari după ce radiodifuzorul britanic i-a editat unui discurs care a precedat asaltul Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

Iar în Italia, iar sindicatele de la postul public de radio au acuzat guvernul de dreapta al Giorgiei Meloni că deține prea mult control.

În Franța, peisajul mediatic este marcat de dominația crescândă a companiilor industriașului catolic conservator Vincent Bolloré. Criticii acestuia îl acuză că oferă o platformă vocilor reacționare și stimulează ascensiunea extremei drepte.

CNews, aparținând lui Bolloré, este cel mai urmărit canal TV de știri din țară și se exprima extrem de critic față de presa de stat.

Cum a început ancheta parlamentară asupra posturilor publice radio-TV din Franța

Comisia parlamentară a fost înființată după ce doi jurnaliști au fost filmați pe ascuns secret în timp ce beau o cafea cu oficiali ai Partidului Socialist.

Clipul video a fost difuzat în septembrie de o publicație de dreapta și preluat de canalele lui Bolloré, drept argument că jurnaliștii ar fi complotat cu forțele de stânga pentru a prejudicia politicienii de dreapta.

Jurnaliștii în cauză sunt Patrick Cohen, corespondent politic la radioul și televiziunea publică franceză, și Thomas Legrand, un fost reporter radio, în prezent editorialist politic pentru cotidianul Libération.

Ei au reacționat la acuzații spunând că a bea o cafea cu politicienii face parte din munca lor și că videoclipul filmat pe ascuns a fost editat în mod părtinitor.

Cei doi au depus o plângere pentru încălcarea vieții private.

Chestionat în cadrul anchetei parlamentare, Cohen a acuzat, la rândul său, că filmarea cu camera ascunsă a fost invocată de 853 de ori în secvențe de știri de pe CNews pe o perioadă de două săptămâni.

Incidentul a fost "amplificat într-o operațiune de propagandă fără limite, menită să denigreze și să distrugă serviciul public pe care îl reprezint", a spus Patrick Cohen.

Jurnalist francez: Țara a intrat în era trumpismului

La rândul său, Thomas Legrand a declarat în cadrul investigației că "Franța a intrat într-o eră a trumpismului".

La nivel politic, dezbaterile parlamentare au fost aprinse.

Deputata socialistă Ayda Hadizadeh a declarat că investigația se transformă într-un "tribunal al politicienilor care vor să omoare radiodifuziunea publică".

Deputata de extremă dreapta RN, Anne Sicard, a replicat că partidul său este tratat drept inamic de către presa de stat.

Postul public France Télévisions, care include patru canale naționale de televiziune și 24 de canale regionale, este principala instituție mass media din țară.

La rândul său, Radio France are mai multe canale naționale și locale și domină podcasting-ul.

Președintele francez Emmanuel Macron a criticat în trecut radiodifuzorul național și a eliminat taxa TV, lăsând în suspensie mecanismul de finanțare pe termen lung.

De asemenea, luna trecută președintele francez s-a distanțat de postul lui Bolloré, palatul Elysee acuzând CNews de dezinformare.

Profesor universitar: Se urmărește slăbirea posturilor publice din Europa

"În Europa, radiodifuziunea publică este atacată într-un mod care urmărește să-și șubrezească rolul de contraputere la puterile statului.

În cazul specific al Franței, avem acum un imperiu politico-mediatic (deținut de Bolloré) de o forță fără precedent.

Acest grup se află acum în centrul spațiului media și are o agendă. În această agendă, postul public de radiodifuziune este o țintă", a explicat Alexis Lévrier, istoric media la Universitatea din Reims

Într-o audiere în Senat din 2022, magnatul media a negat că s-ar folosi de canalele sale pentru intervenționism politic sau ideologic.