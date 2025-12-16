Trump a dat în judecată BBC și cere de zece ori mai mulți bani decât anunțase inițial. Ce acuzații aduce postului britanic

4 minute de citit Publicat la 12:38 16 Dec 2025 Modificat la 12:38 16 Dec 2025

Președintele SUA cere 10 miliarde de dolari daune din partea BBC. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a dat în judecată radiodifuzorul național britanic, BBC, în scandalul documentarului editat, dedicat insurecției de la Capitoliu, din 6 ianuarie 2021.

Trump cere acum despăgubiri în valoare de 10 miliarde de dolari, după ce inițial a anunțat că pretențiile sale sunt de un miliard de dolari, notează The Guardian.

Într-o plângere depusă luni seară, președintele SUA a pretins de la postul britanic câte cinci miliarde de dolari în contul a două capete de acuzare: defăimare și încălcarea prevederilor din Legea privind practicile comerciale înșelătoare și neloiale, în vigoare în statul american Florida.

Acțiunea juridică a fost înaintată către Tribunalul districtual din sudul Floridei.

The Guardian notează, în context, că BBC iPlayer, principala platformă de streaming care distribuie documentarul blamat de Trump, și BBC One, principalul canal TV care îl difuzează, nu sunt disponibile în SUA.

Episodul editat care stă la baza procesului intentat de președintele american nu a fost difuzat niciodată în Statele Unite.

Avocații lui Trump: Documentarul Panorama, o tentativă obraznică de interferență în alegerile din SUA

Un purtător de cuvânt al echipei juridice a lui Trump a declarat că editarea discursului candidatului republican și difuzarea documentarului cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale din 2024, au reprezentat o "tentativă obraznică" de ingerință în competiția electorală din SUA.

"BBC are o practică îndelungată în a-și înșela publicul în relatările despre președintele Trump, acționând în serviciul propriei agende politice de stânga. Procesul intentat de președintele Trump trage la răspundere BBC pentru defăimare și pentru interferența nesăbuită în alegeri, la fel cum a responsabilizat alte companii mass media pentru abaterile lor", a spus purtătorul de cuvânt.

Echipa lui Trump susține că tribunalul din Florida are jurisdicție în acest caz, întrucât BBC este "implicat în activități comerciale substanțiale, care nu sunt izolate" în respectivul stat american.

Avocații președintelui invocă drept argument faptul că BBC are un site accesibil la nivel global, deci inclusiv în Florida, și că operează platforma de streaming BritBox inclusiv în Statele Unite.

Trump a anunțat presa în Biroul Oval că dă în judecată BBC

Luni, Donald Trump a anunțat din Biroul Oval că declanșează procesul de daune la adresa postului britanic.

"În scurt timp, veți vedea că dau în judecată BBC pentru că mi-a pus vorbe în gură. La propriu, mi-au pus cuvinte în gură. M-au pus să spun lucruri pe care nu le-am spus niciodată", a susținut el.

Editorii documentarului Panorama au folosit, de fapt, pasaje din același discurs rostit de Trump în fața susținătorilor săi, înainte ca aceștia să asalteze sediul legislativului american, cu intenția de a opri învestirea lui Joe Biden pe 6 ianuarie 2021.

Folosind fragmente rostite de Trump la aproximativ o oră distanță, ei au creat aparența că republicanul, învins de Biden în alegerile din 2020, ar fi spus în aceeași frază: "We’re going to walk down to the Capitol and I’ll be there with you, and we fight. We fight like hell." ("Vom merge la Capitoliu și voi fi acolo cu voi și vom lupta. Vom lupta din toate puterile!").

Partea cu "vom lupta din toate puterile" ("Fight like hell" / literal "Luptăm ca iadul", cu sensul de "luptă îndârjită", n.r.) a fost rostită la 54 de minute după prima parte.

BBC nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la procesul lui Trump.

Anterior, compania a recunoscut că editarea a fost o "eroare de judecată" și i-a prezentat scuze lui Trump, dar a insistat că nu există nicio bază legală pentru o acuzație de defăimare.

După revenirea sa în funcție la începutul acestui an, Trump - care a negat constant orice implicare în revoltele de la Capitoliu - a grațiat sute de persoane care au participat la atacul din 6 ianuarie, inclusiv unele condamnate pentru acte de violență.

Scandaul documentarului Panorama zguduie BBC

Tim Davie, directorul general al BBC, și Deborah Turness, șefa BBC News, au demisionat luna trecută din cauza scandalului "Panorama".

Demisiile lor au venit pe fondul unei acumulări de acuzații la adresa instituției, blamată pentru "probleme grave și sistemice" în relatarea părtinitoare a unor subiecte precum campania lui Donald Trump, războiul din Gaza și problemele comunității transsexualilor.

Astfel de acuzații au fost formalizate de Michael Prescott, director de relații publice și fost consilier extern independent al Comitetului pentru Standarde și Orientări Editoriale al BBC (EGSC).

Prescott a trimis un memoriu Consiliului de Administrație al radiodifuzorului britanic. Documentul a ajuns în cele din urmă în presă.

The Guardian amintește că, de la realegerea sa în noiembrie anul trecut, Trump a obținut mai multe victorii judiciare împotriva unor mari firme mass media din SUA.

ABC, deținută de Disney, a fost de acord să-i plătească lui Trump 15 milioane de dolari, ca parte a unei înțelegeri în urma unui proces de defăimare intentat de președinte după comentarii făcute de prezentatorul George Stephanopoulos.

Trump a ajuns, de asemenea, la o înțelegere în valoare de 16 milioane de dolari cu Paramount, compania-mamă a CBS News, după difuzarea unui interviu preelectoral cu candidata democrată la președinție, Kamala Harris.

În presa americană s-a speculat că Paramount a preferat să-i plătească republicanului 16 milioane de dolari, pentru ca guvernul acestuia să aprobe fuziunea cu Skydance Media.

BBC, îndemnat de militanții pentru libertatea presei să "riposteze" la procesul intentat de Trump

În noul proces intentat BBC, activiștii pentru libertatea presei au îndemnat radiodifuzorul britanic să fie ferm și să riposteze.

"Este absurd ca Trump să solicite aceste daune când a câștigat alegerile din 2024 și nu a pierdut niciun ban din cauza editării BBC.

De asemenea, este absurd ca el să susțină că asocierea sa cu evenimentele de la 6 ianuarie este defăimătoare, după ce a insistat ani de zile că nu s-a întâmplat nimic rău în ziua respectivă și apoi i-a grațiat pe cei implicați.

Și este la fel de scandalos faptul că afirmațiile sale se bazează pe presupuse implicații negative ale utilizării cuvântului 'luptă'. Însă Trump vinde tricouri cu acest cuvânt pe ele", a punctat Seth Stern, director la Fundația pentru Libertatea Presei, citat de The Guardian.