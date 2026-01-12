Doi copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții la Spitalul Constanța, iar părinții fac acuzații. Corpul de Control merge acolo

Doi copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții la Spitalul Constanța.Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Corpul de Control al Ministerului Sănătății ajunge luni la Spitalul Județean Constanța, după două cazuri dramatice în care doi copii au ajuns în moarte cerebrală. Părinţii acuză că cei mici au ajuns în această situaţie din cauza intervenţiilor întârziate şi a nepăsării medicilor. În paralel, Colegiul Medicilor a declanșat o anchetă disciplinară și audiază cadrele implicate, pentru a stabili dacă au fost respectate protocoalele și standardele medicale.

Ancheta vizează verificarea modului în care actul medical s-a desfășurat, inclusiv respectarea protocoalelor în vigoare și a normelor de etică și deontologie profesională. În acest sens, Comisia de Jurisdicție a CMJ Constanța a început procedura de cercetare, urmând să analizeze documentația medicală completă – foaia de observație, protocolul operator și actele privind îngrijirea postoperatorie.

De asemenea, vor fi audiate cadrele medicale implicate, prin solicitarea de note de relații și convocarea personalului din echipa care a gestionat cazul, pentru stabilirea succesiunii evenimentelor.

Băiatul de doi ani acuza de mult timp dureri de burtă, dar pe 17 decembrie a ajuns la Spitalul Judeţean din Constanța cu dureri crunte. După mai multe investigaţii care nu au fost concludente, cu dureri insuportabile, copilul a fost internat la Terapie Acută şi în urma unui Computer Tomograf i s-a pus diagnosticul de volvulus intestinal cu necroză - adică răsucirea intestinelor - şi copilul a fost operat de urgenţă. Dar situaţia s-a înrăutăţit.

Tatăl copilului spune că băiatul a făcut septicemie și disfuncție multiplă de organe, dar şi că în primele zile după operaţie, pentru că era weekend, nu s-a făcut nicio investigație neurologică, pentru a vedea dacă septicemia i-a afectat creierul.

Tatăl mai spune că fiul său nu a fost consultat neurochirurgical timp de 3 zile după operaţie şi că minorul nici măcăr nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp timp de 24 de ore. Apoi, a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu unde a fost depistat cu edem cerebral şi din 30 decembrie e în moarte cerebrală. Şi în cazul fetiţei de 6 ani, părinţii vin cu un şir lung de întrebări fără răspuns, mai exact de ce în urma unei operaţii de apendicită, cea mică a făcut stop cardio respirator, iar mai apoi, transferată la spitalul din Bucureşti, s-a declarat şi în cazul său moarte cerebrală.

Spitalul Judeţean din Constanţa a mai fost recent în atenţia publicului după ce Ministerul Sănătăţii a trimis acolo Corpul de Control. În urma unei alte tragedii, a ieşit la iveală că 70% dintre medicii de acolo refuză să facă gărzi, chiar şi cei rezidenţi. În schimb, sunt văzuţi la restaurante, în spaţii publice sau practicând sporturi extreme.