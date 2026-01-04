Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul din Constanţa, după ce managerul a spus că peste 70% dintre medici au scutire de gardă

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică, după ce managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a spus că există medici scutiţi de gărzi pentru că nu pot sta mai mult de două ore în picioare, că va trimite Corpul de Control acolo şi că va solicita Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secțiile respective, strict din perspectivă profesională și medicală.

"Am urmărit declarația managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență din Constanța, potrivit căreia, pe anumite secții, peste 70% dintre medici au scutire de gardă.

Vreau să fiu foarte clar de la început: nu generalizez și nu contest existența unor patologii reale, pe care le respect și le voi respecta întotdeauna.

În orice colectiv există situații medicale obiective. Însă o proporție de peste 70% este în afara oricărui cadru normal și indică faptul că, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile au degenerat.

Din acest motiv, voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Județean Constanța și voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secțiile respective, strict din perspectivă profesională și medicală", a declarat Rogobete, adăugând:

"Am fost ferm de fiecare dată când au apărut fenomene de acest gen în sistemul de sănătate și voi continua să fiu la fel.

Nu pot accepta situații în care restricțiile medicale par să existe doar în zona publicǎ, dar nu și în activitatea din sistemul privat. Nu poți avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poți face fără probleme activitate medicală în altă parte.

În același timp, vreau să spun deschis un lucru: fenomenul legat de gărzi există, îl cunosc și nu îl ignor. Este un subiect dificil, care ar fi trebuit abordat cu ani în urmă. O vom face acum, cu dialog, cu echilibru și cu respect față de profesioniști, nu prin decizii abrupte sau impuse peste noapte.

Dar, în acest proces, nu trebuie să uităm de pacienți.

Un spital județean de urgență, care deservește o întreagă regiune, nu își poate permite să lase linii de gardă esențiale descoperite, indiferent de motivele și conflictele interne. Din punctul meu de vedere, nu este corect și nu este etic, iar acesta este motivul pentru care intervin direct".

Ministrul Sănătăţii a amintit şi despre reforma gărzilor

De aceea, reforma gărzilor este una structurală și deja în curs. În acest an vom implementa un nou sistem, cu:

gardă la domiciliu,

gardă de monitorizare,

gardă de urgență,

plătite diferențiat, pentru a reflecta corect nivelul de responsabilitate și efort.

În paralel, analizăm – împreună cu sindicatele și profesioniștii din sănătate – o propunere inspirată din practica europeană: posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore.

Subliniez clar:

nu va fi o măsură obligatorie;

va fi o opțiune, acolo unde se dorește și unde este fezabilă;

nu pentru toate spitalele și nu pentru toate specialitățile.

Spitalul va putea decide dacă organizează gărzi de 12 sau 24 de ore, iar în interiorul aceluiași spital, decizia va putea fi adaptată pe secții.

Estimez că în cursul semestrului I vom putea crea și acest cadru legislativ, cu implementare treptată, responsabilă și adaptată realităților din teren.

Echilibru și respect pentru munca onestă din sistem – acestea sunt reperele mele.

Încrederea ne face bine, dar încrederea trebuie să se bazeze și pe respect reciproc", a mai postat Rogobete.

Ce a spus managerul Spitalului din Constanţa

Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Raluca Ştefan, a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, că pe secţia de Neurochirurgie sunt cei mai mulţi medici scutiţi de gărzi.

”Pe Neurochirurgie am cei mai mulţi doctori, cei mai mulţi medici care sunt scutiţi de gărzi. Am medici pe care îi cunosc de acum 30 de ani care sunt scutiţi de gărzi şi nu vor să facă nicio gardă. Pentru că sunt bolnavi.

Medicii care au o afecţiune medicală, bolnavi, la rândul lor, şi vin cu un document care presupune scutirea de gărzi, un document medical eliberat de Comisia de Medicină a Muncii de scutire de gărzi nu îi poţi obliga să facă gărzi şi atunci îţi vin de la ora 8 la ora 14 sau la ora 15 sau dacă sunt şi cadre universitare vin de la ora 8 la 11, după care pleacă.

Iar tu, ca manager, nu ai nicio măsură coercitivă, nu poţi să aplici nimic şi nu te ajută nici legislaţia să poţi să faci ceva”, a explicat managerul Spitalului Judeţean Constanţa, adăugând:

”Am medici care fac kite, am medici pe care îi văd, când plec acasă, în cârciumi, prin vitrine îi văd, eu trecând cu maşina îi văd, şi sunt scutiţi de gărzi. Sunt colegi medici care fac sală, dar sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot să stea mai mult de două ore în picioare, că li se recomandă 15 minute la câte două ore să stea întinşi, în specialităţi chirurgicale. Sunt foarte tineri, sunt mai tineri ca mine. De 30 de ani, 35, până în 50 de ani sunt".