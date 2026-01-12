Poliţist de fontieră, lovit de o maşină în care erau 7 oameni, la graniţa României cu Ucraina. Şoferul vinovat a reuşit să fugă

Poliţist de fontieră, lovit de o maşină în care erau 7 oameni, la graniţa României cu Ucraina. Sursa foto: captură video

Un incident grav a avut loc, duminică, la graniţa României cu Ucraina, unde, în regiunea Cernăuţi, un poliţist de frontieră a fost lovit de o maşină în care se aflau 7 persoane care încercau să intre ilegal în ţara noastră. Oamenii au abandonat autoturismul şi au fugit.

Şoferul a ignorat somaţiile poliţiştilor de frontieră şi a lovit intenţionat un agent. După impact, au fugit de la faţa locului, iar maşina a fost găsită ulterior abandonată la marginea unui drum. Autorităţile au reuşit, în cele din urmă, să-i prindă pe 6 din cei 7 indivizi din maşină.

Şoferul, adică cel care a produs cea mai gravă faptă, este în continuare căutat de forţele de ordine. Agentul de frontieră lovit de maşină a fost transportat la spital, operat, şi se află în afara oricărui pericol.

Indivizii care au încercat să intre ilegal în România riscă între 6 luni şi 3 ani de închisoare sau amendă pentru trecerea frauduloasă a unui stat din UE.