Un important CEO spune că a angajat o persoană fără nicio experiență pentru că „i-a mulțumit pe nume agentului de pază”

La doar șase luni de la angajare, aceasta a devenit una dintre cele mai bune alegeri din cariera lui. Foto: Getty Images

Mulți candidați sunt convinși că o diplomă de la o universitate de top sau un CV plin de nume mari le garantează un loc de muncă. Dar, uneori, contează mai mult cum te porți cu oamenii din jur decât ce scrie pe hârtie. Steven Bartlett, fondatorul și gazda podcastului The Diary of a CEO, spune că exact asta l-a determinat să ofere o șansă unei tinere fără experiență profesională, scrie Fortune.

„Am angajat o persoană al cărei CV avea doar două rânduri. Experiență: zero”, a povestit el într-o postare pe LinkedIn. „Unul dintre principalele motive pentru care i-am oferit jobul a fost faptul că, atunci când a intrat în clădire, i-a mulțumit agentului de securitate pe nume.”

Pe parcursul procesului de recrutare, tânăra a continuat să se remarce prin gesturi mici, dar relevante. Nu prin diplome sau realizări spectaculoase, ci prin atitudine.

„Când nu știa ceva, a răspuns: «Nu știu încă, dar îmi doresc să aflu»”, a explicat Bartlett. „După interviu, s-a documentat singură și mi-a trimis răspunsul prin e-mail în câteva ore.”

Riscul asumat de fondator s-a dovedit a fi inspirat. La doar șase luni de la angajare, aceasta a devenit una dintre cele mai bune alegeri din cariera lui. „După 15 ani de recrutări, am învățat că potrivirea cu valorile companiei și caracterul sunt mult mai greu de găsit decât experiența, competențele sau educația.”

Pentru tinerii din generația Z care pornesc la drum fără un CV impresionant, această filozofie este o veste excelentă.

CEO cu viziuni diferite despre angajare

Mult timp, regula nescrisă a fost că cel mai bun candidat este cel cu cele mai multe diplome, cele mai multe stagii și cele mai multe realizări pe hârtie. Însă tot mai mulți lideri cu experiență încep să caute altceva: abilități umane, etică a muncii și integritate.

David Solomon, CEO-ul Goldman Sachs, a spus că nu este atras de cei cu cel mai mare IQ. El caută oameni „suficient de inteligenți”, dar care știu să se conecteze cu ceilalți, sunt rezilienți și determinați. Pentru el, experiența reală este „mult subestimată” și reprezintă un mare avantaj. O diplomă de la Harvard poate impresiona, dar nu garantează succesul pe termen lung.

„Trebuie să fii suficient de inteligent, dar dacă nu ai și alte calități, nu vei face față la Goldman Sachs și nu vei avea succes pe termen lung”, a spus Solomon. „Experiența nu poate fi predată.”

Aceeași idee este susținută și de Danny Meyer, fondatorul lanțului Shake Shack. Pentru el, contează mai mult „coeficientul de ospitalitate” (HQ) decât IQ-ul. Meyer caută șase trăsături-cheie la candidați: integritate, optimism, curiozitate intelectuală, dorință de muncă, empatie și conștientizare de sine.

„Nu mă interesează deloc care este IQ-ul tău”, a spus el. „IQ-ul arată cât de repede poți învăța. HQ-ul arată cât de multă bucurie simți când faci pe altcineva fericit.”

Chiar și Warren Buffett, legendarul investitor și CEO-ul Berkshire Hathaway, și-a rafinat propriile criterii de angajare. După peste 50 de ani la conducerea companiei, el spune că nu se uită niciodată la unde a studiat un candidat.

„Nu mă interesează ce școală a terminat. Niciodată!”, a scris Buffett într-o scrisoare către acționari. „Există manageri extraordinari care au studiat la universități celebre, dar și mulți care au ales drumuri mai puțin prestigioase sau nici măcar nu au terminat școala.”