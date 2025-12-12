Șeful Microsoft spune care este calitatea principală la locul de muncă: „Degeaba ai IQ, dacă nu ai EQ”

Acesta susține că inteligența emoțională devine tot mai valoroasă, întrucât AI preia tot mai multe sarcini tehnice. Foto: Getty Images

Directorul Microsoft, Satya Nadella, susține că, pe măsură ce inteligența artificială avansează, oamenii nu se mai pot baza doar pe IQ pentru a reuși la locul de muncă, scrie Business Insider.

Acesta a spus, într-o discuție cu Mathias Döpfner, CEO al Axel Springer, că inteligența emoțională devine tot mai valoroasă, întrucât AI preia tot mai multe sarcini tehnice.

„IQ-ul e important, dar nu e singurul lucru care contează”, a spus Nadella în podcastul „MD Meets”, difuzat pe 29 noiembrie. „Am crezut mereu, cel puțin în cazul liderilor, că dacă ai inteligență, dar nu ai EQ (coeficient de empatie), atunci irosești acea inteligență.”

Acesta a adăugat că și inteligența socială este esențială și a subliniat în trecut că empatia nu este „o abilitate banală”, ci una de business.

Întrebat dacă acesta este și unul dintre motivele pentru care Microsoft cheamă tot mai mulți angajați înapoi la birou, Nadella a spus că, în epoca AI, colaborarea umană rămâne crucială, iar locul de muncă este „cel mai bun instrument de colaborare”. Totuși, a precizat că nu vrea să impună reguli rigide privind revenirea la birou.

În ultimele luni, Nadella a reorganizat echipa de conducere a Microsoft pentru a accelera competiția în domeniul AI. De asemenea, l-a numit consilier pe Rolf Harms, unul dintre arhitecții trecerii companiei la cloud, pentru a lucra la partea economică a inteligenței artificiale. Noile echipe ale Microsoft urmăresc dezvoltarea „inteligenței generale artificiale”, capabilă să depășească oamenii în sarcini complexe.

Compania a concediat mii de angajați anul acesta, în contextul unui control mai atent al performanțelor, însă Microsoft spune că multe disponibilizări țin de optimizarea operațiunilor, nu de rezultate individuale slabe.

Tot mai multe companii încep să pună accent pe abilități umane, în timp ce deleagă sarcinile tehnice către AI. Experți în transformarea locului de muncă spun că printre cele mai căutate calități se află rezolvarea problemelor, empatia și creativitatea.