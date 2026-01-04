Coloană de 5 kilometri pe A1, pe sensul Nădlac spre Deva. Rutele alternative recomandate de polițiști

<1 minut de citit Publicat la 19:04 04 Ian 2026 Modificat la 19:04 04 Ian 2026

Situaţia a apărut din cauza capacităţii reduse de preluare a fluxului auto pe DN 68A Margina - Coşeviţa. Foto: captură imagini Buletin de Timișoara

O coloană de mașini de 5 kilometri s-a format, duminică, pe Autostrada A1, pe sensul Nădlac spre Deva, la nodul rutier din localitatea Margina, relatează Buletin de Timișoara. Centrul Infotrafic le-a recomandat șoferilor să aleagă între două rute alternative, dacă nu vor să petreacă câteva ore în trafic.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că este semnalată aglomeraţie pe autostrada A1 pe sensul Nădlac spre Deva, la nodul rutier din localitatea Margina, judeţul Timiş, formându-se coloană de autovehicule de aproximativ 5 kilometri”, a transmis, duminică, Centrul Infotrafic.

Situaţia a apărut din cauza capacităţii reduse de preluare a fluxului auto pe DN 68A Margina - Coşeviţa.

În funcţie de punctul de destinaţie, conducătorii auto pot opta pentru rutele alternative:

DN 7 Arad – Bârzava - Deva;

DN 6 Timişoara – Caransebeş – Drobeta Turnu Severin;

De asemenea, Centrul Infotrafic îi sfătuiește pe șoferi:

să respecte indicaţiile poliţiştilor prezenţi în trafic pentru fluidizarea circulaţiei;

să nu se angajeze în depăşirea coloanelor de autovehicule;

să nu efectueze întoarceri pe segmente de drum unde această manevră este interzisă;