Poliţia din Germania anchetează mai multe persoane pentru comentarii pe Facebook în care Merz era numit „Pinocchio”

<1 minut de citit Publicat la 17:54 23 Feb 2026 Modificat la 17:54 23 Feb 2026

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. sursa foto: Getty

Poliția germană investighează mai multe persoane care au postat pe Facebook comentarii considerate potențial insultătoare la adresa cancelarului Friedrich Merz, în contextul unei vizite efectuate anul trecut la Heilbronn, în sud-vestul Germaniei, relatează dpa, care citează Agerpres.

În luna octombrie, poliția anunțase pe Facebook instituirea unei interdicții de zbor pentru o zi, măsură adoptată cu prilejul vizitei lui Merz în orașul situat la nord de Stuttgart.

Anunțul a generat sute de reacții în mediul online, numeroși utilizatori criticându-l pe cancelar din cauza restricției impuse în spațiul aerian.

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, unele dintre comentarii au fost „de natură ofensatoare”, fiind menționate inclusiv apelative precum „Pinocchio”, folosit pentru a-l caracteriza pe Merz.

În consecință, autoritățile au analizat comentariile care ar putea avea relevanță penală, în limitele competențelor legale, a precizat același purtător de cuvânt.

„Dacă avem o suspiciune iniţială de infracţiune, trebuie să continuăm ancheta”, a declarat reprezentantul poliției.