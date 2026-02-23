Țara care a devenit destinația mondială a „florii-cadavru” cu miros de putregai: Are sute de Titan Arum, cea mai mare colecție din lume

„Floarea cadavru” de la Grădina Botanică Geelong, din Australia. Sursa foto: Facebook/ City of Greater Geelong

„Florile-cadavru” înflorite, odinioară extrem de rare, devin tot mai frecvente în Australia. Mai mult de zece au înflorit în întreaga țară în 2025, inclusiv celebra Putricia, la Sydney, Morpheus, la Canberra, Big Betty, la Cooktown, și Spud & co, la Cairns. Iar cum plantele de Titan Arum (Amorphophallus titanum) sunt cultivate în grădini din toată țara și tind să înflorească mai des după prima apariție a florii, este posibil ca mirosul lor să „atingă” tot mai mulți turiști care caută experiențe inedite, potrivit The Guardian.

„Australia are unul dintre cele mai ridicate numere de înfloriri din lume”, a declarat Matt Coulter, curator senior de horticultură la Grădinile Botanice din Australia de Sud. Țara se află în top trei la nivel mondial în ceea ce privește numărul de flori-cadavru înflorite, a spus el, pe măsură ce plantele ajung la o vârstă la care pot înflori mai des.

Adelaide, cunoscut pentru verile sale calde și uscate, a devenit o capitală neașteptată pentru propagarea acestor plante pe cale de dispariție, originare din pădurile ecuatoriale din Sumatra, Indonezia.

› Vezi galeria foto ‹

Probabil cea mai mare colecție de „flori-cadavru” din lume

Acolo, Smellanie, una dintre cele trei plante originale crescute din semințe obținute în 2006, tocmai își încheiase a doua înflorire. Coulter a propagat multe alte exemplare atât din butași de frunze, cât și prin polenizare.

Colecția de flori-cadavru a statului numără acum peste 250 de plante din generații diferite – cea mai mare din Australia și, posibil, din lume.

Smellanie „s-a dovedit a fi o floare perfectă”, a spus el, cu un strat exterior de un roșu intens și un miros puternic. La 2,13 metri înălțime, a fost cea mai mare prezentată publicului de grădină, iar aroma sa amintea de „varză fermentată”, „brânză albastră puternic mirositoare” sau „șosete vechi și transpirate”.

Florile-cadavru sunt notorii pentru imprevizibilitatea lor. Majoritatea plantelor au nevoie de 10-12 ani pentru a produce prima floare. Ulterior, pot înflori la intervale de trei până la cinci ani, deși uneori poate dura mai mult.

„Nu este o plantă ușor de crescut”

Nu există garanții. Pentru a produce spectaculoasa lor înflorire, plantele trebuie să acumuleze suficientă energie în tuberculi subterani, sau „cormi”, care pot ajunge până la 75 kg. Atunci când apare un mugur, nu se știe dacă va fi o frunză sau o floare până când nu ajunge la 10-15 cm lungime, a explicat Coulter. Chiar și atunci, au existat cazuri în care tuberculul nu a fost suficient de puternic pentru a permite deschiderea florii.

„Nu este o plantă ușor de crescut, pentru că în anumite perioade ale anului are nevoie de multă apă și nutrienți. În alte perioade, trebuie pur și simplu să se odihnească și să nu primească nimic.”

După prima înflorire din 2015, Adelaide are acum flori-cadavru care înfloresc în fiecare an, însă nu toate sunt expuse publicului. Transportarea acestor plante prețioase din sera cu climat controlat în grădinile botanice din Adelaide este „un eveniment destul de stresant pentru plantă”.

La Geelong, emoțiile sunt mari. Grădinile botanice au patru exemplare de Titan Arum în colecție. Planta, cunoscută cu afecțiune drept Betsy, a înflorit în noiembrie 2024 – emanând un miros înțepător de oposum în descompunere, cu note de parmezan – iar un alt corm de vârstă și dimensiune similare este în așteptare. Și acea plantă are o poreclă, care nu a fost încă dezvăluită.

John Siemon, director de horticultură la Grădinile Botanice din Sydney, unde anul trecut au înflorit trei exemplare – Putricia, Baby Stink și Stinkerella – a spus că personalizarea plantelor ajută publicul să depășească „orbirea față de plante”. Deși atribuirea unui gen nu este tocmai corectă, a adăugat el, deoarece plantele au atât organe masculine, cât și feminine.

Zeci de mii de vizitatori au vrut să simtă „duhoarea bogată a unui coș de gunoi public într-o zi cu 40 de grade”

Curiozitatea publicului pentru florile-cadavru pare de nestăvilit. Aproape 27.000 de persoane au venit să simtă mirosul lui Putricia, descris ca „duhoarea bogată a unui coș de gunoi public într-o zi cu 40 de grade”. Atmosfera a fost „asemănătoare cu revenirea Jocurilor Olimpice în oraș”, a spus Siemon.

Locuitorii din Sydney s-ar putea să nu aștepte mult pentru următoarea reprezentație.

Putricia are alți trei „frați”, toți obținuți din butași de frunze identici genetic. Trei au înflorit deja. „Există toate șansele ca al patrulea clon – cvadrupletul – să înflorească în următoarele 12 luni.”

Pe lângă faptul că a devenit un centru pentru Amorphophallus titanum, Australia are și propriile varietăți native de „flori-cadavru” – ignama-elefant și ignama „cheeky”, originare din nordul Australiei.

„Mirosul este o strategie extrem de evoluată”

Carol Dale, director interimar al pepinierei la Grădinile Botanice Naționale Australiene din Canberra, a spus că, deși florile autohtone sunt mai mici și au o formă diferită, ele împărtășesc o structură similară, inclusiv coloana centrală, sau „spadix”, și aroma distinctă de putrefacție.

„Mirosul este o strategie extrem de evoluată, menită să atragă polenizatori precum gândacii și muștele, atrași de materia organică în descompunere”, a explicat ea.

Grădinile din Canberra au un singur Titan Arum în colecție, cunoscut sub numele de Morphy – prescurtare de la Morpheus, zeul somnului și al viselor – care s-a numărat printre exemplarele ce au înflorit în 2025. Morpheus era cunoscut pentru apariția sa în diferite forme, a spus Dale, „iar acest lucru reflectă perioada de dormanță a florii și formele diferite pe care le ia în stadiul de frunză sau de floare”.

„Colecția de bază aflată în facilități de conservare a ajuns acum la o vârstă matură la care vom vedea destul de multe exemplare înflorind”, a spus Siemon.