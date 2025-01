Mii de oameni așteaptă răbdători să înflorească „Putricia”, planta cu miros de cadavru

Deocamdată, „floarea cadavru” nu dă semne de mișcare. Stă silențioasă și înaltă în fața unei perdele maro. Ocazional, în cadru apare câte un vizitator care își face un selfie cu planta.

Însă atunci când va înflori, telespectatorii se pot aștepta să o vadă pe „Putricia” în toată splendoarea, deoarece va dezvălui o floare de un un maro vibrant sau purpuriu închis.

Grădina Botanică a transmis că în această dimineață „Putricia” avea o temperatură de 25 de grade Celsius, iar la 11.30 dimineața ajunsese la o temperatură de 26,5 grade Celsius. Profesorul Brett Summerell, cercetătorul șef al instituției, crede că asta indică începutul termogenezei, ceea ce înseamnă că floarea ar putea înflori la noapte sau mâine dimineață.

Internauții, captivați de transmisiunea în direct

Grădina Botanică a transmis că este „greu de prezis” exact când planta va înflori, dar asta nu i-a oprit pe oameni din a sta cu ochii pe transmisiune.

„M-am întors să văd ce face Putricia și să văd dacă încă se face așteptată ca Regina care este”, a spus un comentator.

„Este cel mai lent spectacol burlesque pe care l-am urmărit vreodată”, a glumit un alt comentator, referindu-se la faptul că atunci când înflorește, floarea Putriciei se deschide ca o fustă în jurul său.

„Azi noapte m-am uitat, am adormit, m-am trezit, m-am uitat din nou, iar am adormit. Eu sunt slab, dar Putricia e puternică. WWTF”, a scris o altă persoană.

Alte acronime populare printre telespectatori sunt „WDNRP(We Do Not Rush Putricia)”, respectiv „Nu o grăbim pe Putricia”, și „BBTB (Blessed Be The Bloom)”, respectiv „Binecuvântată fie înflorirea”, o referință la cartea „Povestea Slujitoarei”.

„Floarea cadavru” e pe cale de dispariție

Planta poate fi găsită doar în pădurile tropicale din Sumatra, Indonesia, unde este cunoscută drept „bunga bangkai” sau „planta cadavru” în indoneziană. Numele său științific, „Amorphophallus titanum”, provine din limba greacă antică și înseamnă „penis uriaș cu formă neregulată”.

Planta poate ajunge până la trei metri înălțime și poate cântări circa 150 de kilograme. Este pe cale de dispariție din cauza dezpăduririlor și a degradării solului.

„Putricia” are mai multe surori la Grădina Botanică Regală din Sydney, ultima înflorind în urmă cu 15 ani.

Însă alte „flori cadavru” din Australia au înflorit în ultimii ani, la grădinile botanice din Melbourne și Adelaide, de fiecare dată atrăgând mii de curioși.

De asemenea, există „flori cadavru” și în Europa, cel mai recent planta a înflorit în iunie anul trecut la Grădinile Kew din Londra. Specimene din planta pe cale de dispariție se găsesc și în Statele Unite ale Americii.