Sorin Grindeanu anunță, după eșecul lui Drulă, că PSD "va analiza" dacă cere scoaterea USR de la guvernare

Sorin Grindeanu a spus că PSD va analiza dacă va cere ieșirea USR din coaliție. Foto: Agerpres

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni dimineață, după încheierea alegerilor locale parțiale, că partidul său va analiza dacă va condiționa participarea la guvernare de excluderea USR din Coaliție.

"Evident, trebuie să ținem cont de semnale, de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliției, între politicile pe care le vrem noi a fi promovate și cele pe care și le doresc cei de la USR. O să vedem cum vor evolua lucrurile", a spus el.

Grindeanu a răspuns astfel la o întrebare formulată în acest sens, după ce a subliniat că în alegerile de duminică "AUR și USR nu au câștigat nici măcar o comună".

"PSD are în București un scor de peste 20 la sută în acest moment. Este un scor care nu ne satisface.

În mod evident, nu putem să spunem că lucrurile sunt așa cum ne-am dorit. Dar noi n-am avut Bucureștiul. Din 14 locuri unde s-au desfășurat alegeri, PSD a condus în 7 și a câștigat în 12 (inclusiv la Consiliul Județean Buzău, adjudecat de fostul premier Marcel Ciolacu, cu peste 50%, n.r.).

PNL a câștigat în două, iar AUR niciunde, USR niciunde.

Grindeanu: Vom urmări atent explicațiile Dianei Buzoianu și vom lua o decizie

E adevărat, nu poți să compari o comună cu ce înseamnă Bucureștiul. Sunt lucruri incomparabile ca și pondere, ca și mărime. Dar (votul de duminică) spune, totuși, ceva.

Cei care au avut Bucureștiul au fost cei de la USR. Principala forță politică. Eu spun că nu suntem singurii care, în acest moment, trebuie să își facă o analiză a organizației București", a detaliat liderul PSD.

Grindeanu s-a referit și la prezența, așteptată luni, în Parlament, a Dianei Buzoianu, ministru USR al Mediului, căreia social-democrații i-au cerut demisia, în urma crizei apei din Prahova.

"Am să urmăresc foarte atent explicațiile doamnei ministru și, în funcție de ceea ce ne va spune, o să luăm și o decizie legată de dânsa", a precizat el.