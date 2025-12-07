Rezultate alegeri București 2025. A început numărarea voturilor

EXIT POLL
CURS AVANGARDE
Ciucu Ciprian
32
.70
%
Băluţă Daniel
26
.30
%
Drulă Cătălin
12
.80
%
Alexandrescu Anca
20
.20
%
Ciceală Ana
6
.00
%
D.C. 1 minut de citit Publicat la 21:21 07 Dec 2025 Modificat la 21:21 07 Dec 2025
barbat si doi copii in cabina de vot
Rezultate alegeri București 2025 FOTO: Inquam Photos / Codrin Unici

Alegeri primăria capitalei 2025

A început numărarea voturilor

Publicat acum 13 minute

A început numărarea voturilor pentru Primăria Capitalei. Conform site-ului ROAEP, la ora 21 erau procesate 0,8% dintre procesele verbale de la secțiile de vot, și Daniel Băluță era primul clasat în această numărătoare. 

Lista candidaților la alegerile pentru Primăria București 2025

Publicat acum 3 ore si 13 minute
Biroul Electoral al Municipiului București (BEM) a validat 17 candidați, însă doi dintre aceștia - Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici - s-au retras din cursă după tipărirea buletinelor, doi candidați și-au anunțat retragerea din cursă.

Iată lista candidaților și ordinea de pe buletinul de vot:

  • Poziția 1 - Cătălin Drulă - Uniunea Salvați România
  • Poziția 2 - Daniel Băluță - Partidul Social Democrat
  • Poziția 3 - George-Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri
  • Poziția 4 - Ciprian Ciucu - Partidul Național Liberal
  • Poziția 5 - Ana-Maria Ciceală - Sănătate Educație Natură Sustenabilitate
  • Poziția 6 - Liviu-Gheorghe Floarea - Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache
  • Poziția 7 - Gheorghe Macovei - Partidul România Mare
  • Poziția 8 - Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit
  • Poziția 9 - Mihai-Ioan Lasca - Patrioții Poporului Român
  • Poziția 10 - Rareș Lazăr - Partidul România în Acțiune
  • Poziția 11 - Anca-Nicoleta Alexandrescu - Alianța electorală 'Dreptate pentru București'
  • Poziția 12 - Dănuț-Angelo Trifu - candidat independent
  • Poziția 13 - Eugen-Orlando Teodorovici - candidat independent (retras din cursă)
  • Poziția 14 - Gheorghe Nețoiu - candidat independent
  • Poziția 15 - Vlad-Dan Gheorghe - candidat independent (retras din cursă)
  • Poziția 16 - Angela Negrotă - candidat independent
  • Poziția 17 - Constantin-Titian Filip - candidat independent.

Unul dintre candidații de mai sus va deveni noul primar al Capitalei, după numărarea voturilor și validarea rezultatului la alegerile pentru Primăria București 2025. 

