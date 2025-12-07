Rezultate alegeri București 2025. A început numărarea voturilor

A început numărarea voturilorPublicat acum 13 minute
A început numărarea voturilor pentru Primăria Capitalei. Conform site-ului ROAEP, la ora 21 erau procesate 0,8% dintre procesele verbale de la secțiile de vot, și Daniel Băluță era primul clasat în această numărătoare.
Lista candidaților la alegerile pentru Primăria București 2025Publicat acum 3 ore si 13 minute
Biroul Electoral al Municipiului București (BEM) a validat 17 candidați, însă doi dintre aceștia - Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici - s-au retras din cursă după tipărirea buletinelor, doi candidați și-au anunțat retragerea din cursă.
Iată lista candidaților și ordinea de pe buletinul de vot:
- Poziția 1 - Cătălin Drulă - Uniunea Salvați România
- Poziția 2 - Daniel Băluță - Partidul Social Democrat
- Poziția 3 - George-Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri
- Poziția 4 - Ciprian Ciucu - Partidul Național Liberal
- Poziția 5 - Ana-Maria Ciceală - Sănătate Educație Natură Sustenabilitate
- Poziția 6 - Liviu-Gheorghe Floarea - Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache
- Poziția 7 - Gheorghe Macovei - Partidul România Mare
- Poziția 8 - Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit
- Poziția 9 - Mihai-Ioan Lasca - Patrioții Poporului Român
- Poziția 10 - Rareș Lazăr - Partidul România în Acțiune
- Poziția 11 - Anca-Nicoleta Alexandrescu - Alianța electorală 'Dreptate pentru București'
- Poziția 12 - Dănuț-Angelo Trifu - candidat independent
- Poziția 13 - Eugen-Orlando Teodorovici - candidat independent (retras din cursă)
- Poziția 14 - Gheorghe Nețoiu - candidat independent
- Poziția 15 - Vlad-Dan Gheorghe - candidat independent (retras din cursă)
- Poziția 16 - Angela Negrotă - candidat independent
- Poziția 17 - Constantin-Titian Filip - candidat independent.
Unul dintre candidații de mai sus va deveni noul primar al Capitalei, după numărarea voturilor și validarea rezultatului la alegerile pentru Primăria București 2025.