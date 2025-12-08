Partidul Anei Ciceală îi cere lui Bolojan să își asume răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi

Partidul SENS, din partea căruia a candidat Ana Ciceală la Primăria Capitalei, cere premierului şi Guvernului asumarea răspunderii pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

Reprezentanţii partidului menţionează că vor continua să ceară alegerea primarilor în două tururi până când partidele care formează majoritatea guvernamentală "vor arăta că au înţeles mesajul" bucureştenilor şi al românilor.

"Este esenţial să terminăm această tiranie a votului util şi a votului dictat de sondaje. Aşa cum Guvernul vrea să rezolve deficitul bugetar prin asumarea răspunderii pe măsurile de austeritate, solicităm premierului să rezolve deficitul democratic existent prin asumarea răspunderii pentru reintroducerea celui de-al doilea tur la alegerea primarilor. Am susţinut acest lucru încă din vară, de când am adresat Guvernului o scrisoare deschisă în care am vorbit despre o reformă electorală atât de necesară, cât şi pe parcursul ultimelor luni, culminând cu declaraţiile de presă din seara alegerilor", informează formaţiunea, luni, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Totodată, Partidul SENS le mulţumeşte tuturor votanţilor de la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei.

"Voturile primite de candidata noastră, Ana Ciceală, ne onorează şi ne responsabilizează să ne continuăm misiunea şi pentru anii viitori", se mai arată în postare.

Candidata SENS, Ana Ciceală, a întrunit 5,85% din opţiuni (34.239 voturi) la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei. Ea a ocupat locul cinci în opţiunile bucureştenilor, după Ciprian Ciucu (36,16% din voturi), Anca Alexandrescu (21,94%), Daniel Băluţă (20,51%) şi Cătălin Drulă (13,90%).

Când și de ce s-a renunțat la turul 2

Până în 2012, primarii erau aleși în două tururi de scrutin. Dacă niciun candidat nu obținea 50% + 1 din voturi în primul tur, primii doi mergeau în turul al doilea, iar alegătorii decideau între ei.

Totul s-a schimbat în 2011, când Guvernul Emil Boc (PDL) și-a asumat răspunderea în Parlament pentru modificarea legislației electorale. Motivul: „simplificarea procesului electoral” și „reducerea costurilor”. De atunci, toate alegerile pentru primari se decid într-o singură rundă, indiferent de miza sau dimensiunea localității.