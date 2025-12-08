Cea mai slabă prezență la vot din țară a fost în Buzău: Ciolacu a câștigat șefia CJ cu jumătate din doar 24% din voturi

Ciolacu a câștigat șefia CJ Buzău cu jumătate din doar 24% din voturi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

În județul Buzău, prezența la urne duminică a fost cea mai mică din țară, raportat la toate celelalte județe în care cetățenii au mers la vot, procentul fiind la jumătate față de cel înregistrat la alegerile locale din anul 2024. Astfel, fostul premier Marcel Ciolacu a câștigat șefia Consiliului Județean cu aproape 52% din 24% din voturi cât a fost prezența totală la urne.

Astfel, pentru alegerile organizate în scopul desemnării președintelui Consiliului Județean Buzău, prezența la vot a fost de 24,18%, 87.638 de votanți fiind prezenți la urne, între care 83.373 de votanți înscriși pe liste permanente, 2.420 de alegători pe liste suplimentare și 1.845 de persoane care au solicitat urnă mobilă, dintr-un număr total de 362.124 de alegători înscriși pe liste permanente.

În Capitală, prezența la vot a fost de 32,71%, la Botoșani au votat 44,19 % dintre alegători, în Maramureș procentul a fost de 47,20%, la Constanța a fost înregistrată o prezență de 49,10%, urmate de Dâmbovița (54,14%), Caraș-Severin (56,38%), Ialomița (59,58%), Iași (60,65%), Sibiu (62,55%), Bihor (69,31%) și Dolj (72,86%).

La alegerile locale precedente, din data de 9 iunie 2024, prezența la urne în județul Buzău a fost de 55,40%, respectiv 202.655 votanți prezenți la urne dintr-un total de 365.747 de înscriși pe liste permanente și complementare.

Cea mai mare prezență la vot în județul Buzău a fost înregistrată la secția 198 organizată la nivelul căminului cultural din comuna Chiliile (65,87%), respectiv 8,97%, cea mai mică prezență la vot în secția 193 din localitatea Zeletin. Cei mai mulți votanți au fost înregistrați însă la secția 390 din comuna Vadu Pașii (708 alegători), în timp ce cei mai puțini votanți (14) au fost înregistrați la secția 217, localitatea Târlele.