Direcția de Mediu a trimis aparatura de monitorizare la incendiul din Sectorul 6 pentru a măsura nivelul poluării

sursa foto: Agerpres

Echipa de permanenţă a Direcţiei de Mediu Bucureşti a trimis duminică autolaboratorul mobil pentru măsurarea concentraţiilor de particule, după incendiul produs la un depozit din zona Bulevardului Iuliu Maniu, relatează Agerpres.

„Nu avem foarte multe date noi, ca agenţie, în momentul acesta. Echipa de permanenţă deplasează autolaboratorul, însă durează puţin până când acesta este conectat şi începe să monitorizeze, datele urmând să fie prelucrate ulterior. La ora 13:00, pe staţiile de monitorizare fixe din jurul incendiului nu erau depăşiri”, a declarat Simona Aldea, directorul Direcției de Mediu București.

În paralel, pompierii acţionează pentru stingerea unui incendiu major, însoţit de degajări masive de fum, izbucnit într-un spaţiu de depozitare de pe Bulevardul Iuliu Maniu, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dealul Spirii Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un spaţiu de depozitare, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu, Sector 6. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, autospeciala transport roboţi, Detaşamentul Special de Salvatori şi trei ambulanţe SMURD”, transmite ISUBIF.

Focul se manifestă în interiorul depozitului, pe aproximativ 800 de metri pătraţi, unde ard materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile. Pompierii folosesc un dispozitiv circular de intervenţie pentru localizarea flăcărilor. ISUBIF precizează că incendiul se manifestă în zona centrală a halei, iar echipele fac decupaje pentru a facilita accesul în interior.

În exteriorul clădirii se află depozitate alte materiale combustibile, ceea ce crește riscul de extindere a incendiului, au mai semnalat autorităţile.

Pentru informarea populaţiei a fost emis mesaj RO-ALERT.