Incendiu uriaș la un depozit din Sectorul 6 al Capitalei. Pompierii au ajuns la fața locului cu 16 mașini de stingere

Incendiu uriaș la un depozit din Sectorul 6 al Capitalei FOTO: captură video Facebook/ Vânătorii de Comori

Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei. Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere şi cu autospeciala de transport roboţi.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un spaţiu de depozitare, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, sector 6, Bucureşti”, anunţă ISU București - Ilfov.

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, iar flăcările sunt vizibile de la câțiva kilometri distanță.



Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, autospeciala transport roboţi, Detaşamentul Special de Salvatori şi 3 ambulanţe SMURD.



Misiunea este în dinamică.