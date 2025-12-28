Tudorel Toader explică mecanismul amânării deciziei privind pensiile magistraților la CCR: A fost strategică

Tudorel Toader. Foto: Agerpres

Amânarea deciziei Curții Constituționale privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților este văzută de fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, drept o manevră „strategică”. Acesta susține că absența celor patru judecători de la ședință a fost singura modalitate prin care s-a putut bloca o majoritate deja prefigurată, dar precizează că legea poate intra în vigoare chiar și la 1 ianuarie dacă există voință politică.

Tudorel Toader a clarificat normele de cvorum care au dus la impasul actual de la nivelul Curții. Potrivit acestuia, „ședința se desfășoară numai în prezența a cel puțin șase judecători”, iar adoptarea unei decizii necesită votul a cel puțin cinci magistrați. În acest context, absența celor patru judecători a fost determinantă: „faptul că patru judecători n-au fost prezenți a făcut imposibilă desfășurarea ședinței”.

„Să sperăm că până mâine se va întruni plenul în prezența a șase judecători, iar cinci vor lua o decizie”, a adăugat acesta.

Toader este de părere că la nivelul Curții „există o majoritate de cinci judecători într-o anumită direcție”, motiv pentru care tabăra adversă nu a avut altă soluție de blocaj decât lipsa de la ședință.

Întrebat dacă această mișcare a fost una „strategică”, fostul ministru a confirmat: „Strategică. Exact”.

Deși timpul este scurt, Toader oferă o soluție juridică pentru ca legea să intre în vigoare la începutul anului viitor. El invocă „precedentul Băsescu”, amintind situații în care președintele a promulgat legi în aceeași zi în care Curtea a respins obiecțiile de neconstituționalitate.

„Dacă mâine Curtea respinge obiecția de neconstituționalitate, președintele mâine poate să promulge legea, mâine legea poate fi publicată în Monitorul Oficial și urmează 29, 30, 31, trei zile, numai bine de intrat în vigoare pe 1 ianuarie. (...) Au fost numeroase situațiile în care președintele Băsescu a promulgat legea în chiar ziua în care Curtea a respins obiecția de neconstituționalitate și legea a intrat în vigoare la trei zile din momentul respectiv”, a explicat acesta.