Alegeri locale 2025 în județul Buzău și alte zece localități. Marcel Ciolacu candidează pentru șefia CJ Buzău. Foto: Hepta

Secţiile de votare s-au deschis, duminică dimineaţă, în judeţul Buzău, pentru cei peste 360.000 de cetăţeni cu drept de vot aşteptaţi să îl aleagă, la urne, pe noul preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ).

În judeţ funcţionează 424 de secţii de votare, fiind distribuite 398.829 buletine de vot.



Pentru alegerile locale parţiale, Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 10 Buzău a validat opt candidaturi. În ordinea poziţiei pe buletinul de vot, candidaţii sunt: Adrian Dogaru (S.O.S. România), Dragoş-Eugen Brînzea (POT), Mihai Răzvan Moraru (PNL şi USR), Marcel Ciolacu (PSD), Ştefăniţă Alin Avrămescu (AUR), Mihai Budescu (PRM), Gheorghe Gabriel Pană (Acţiunea Conservatoare), Silviu Iordache (independent).



Alegătorii îşi pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondaţi potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reşedinţă, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puţin şase luni înaintea datei scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025.



Procesul de votare se va încheia la ora 21:00.



Alegătorii îşi pot exercita dreptul de vot în baza unui act de identitate valabil în ziua votării, după cum urmează: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).



La intrarea în secţia de votare, actul de identitate este scanat şi verificat în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot (SIMPV). În urma verificării înscrierii alegătorului în listele electorale, acesta semnează în lista corespunzătoare, după care primeşte buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea "VOTAT".



Votul se exprimă în cabina de vot, prin aplicarea ştampilei "VOTAT" în interiorul patrulaterului corespunzător opţiunii alese. Buletinul de vot pliat se introduce în urnă, iar ştampila se restituie membrilor biroului electoral al secţiei de votare. Este interzisă fotografierea sau filmarea buletinului de vot, precum şi orice formă de divulgare a opţiunii de vot în incinta secţiei. Alegătorii care, din motive obiective, nu pot vota singuri pot fi însoţiţi în cabina de vot de o persoană aleasă de ei, alta decât membrii biroului electoral, candidaţii sau persoanele acreditate.



Momentan, funcţia de preşedinte al CJ Buzău este ocupată interimar de Adrian Petre. Fostul preşedinte Lucian Romaşcanu, ales la scrutinul din mai 2024, a fost numit în vara acestui an în funcţia de membru al Curţii de Conturi Europene din partea României.

Alte localități în care sunt organizate alegeri locale parțiale pentru funcția de primar

Comuna Remetea din județul Bihor. Fostul primar, Adrian Ștefănică, și-a pierdut mandatul după ce în iunie 2025 a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru că a participat în 2021 la o partidă ilegală de vânătoare în care un pădurar a fost ucis accidental, potrivit eBihoreanul.

Comuna Marga din Caraș-Severin. Primarul de aici, Luca Mălăiescu, a devenit senator după alegerile parlamentare din decembrie 2024.

Comunele Dobromir și Lumina din județul Constanța. Cele două localități au rămas fără primari, după ce edilii au murit.

Orașul Găești din Dâmbovița. Primarul Grigore Gheorghe și-a pierdut funcția după ce Agenția Națională de Integritate l-a declarat incompatibil pentru că în perioada 2012-2015 de fost simultan și viceprimar, și membru într-un consiliu de administrație, scrie Gazeta Dâmboviței.

Comuna Valea Ciorii din Ialomița. Primarul localității a murit.

Comuna Vânători din județul Iași, unde edilul a decedat.

Comunele Poienile de sub Munte și Șieu din Maramureș. Ambii primari PNL au demisionat.

Comuna Cârța din Sibiu. Edilul a rămas fără mandat după ce ANI l-a declarat incompatibil deoarece în timp ce era primar a fost și comerciant, potrivit publicației Știri de Sibiu.