De ce nu există turul al doilea la alegerile pentru Primăria Capitalei

Alegerile pentru Primăria Capitalei 2025 au fost câștigate de Ciprian Ciucu, candidatul PNL. Foto: Agerpres

Probabil că mai mulți alegători se întreabă, după alegerile pentru Primăria Capitalei, câștigate de Ciprian Ciucu, de ce nu există și un tur doi de scrutin. Iată care e explicația și ce spune legea.

Bucureștenii au ieșit duminică la urne pentru a-și vota primarul general. La final de zi, candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a ieșit pe primul loc, cu 35,86% din voturi. Pe locul 2 a ieșit Anca Alexandrescu, cu 21,77% din voturi, iar pe 3 Daniel Băluță, cu 20,34% din voturi. Cătălin Drulă a fost pe locul 4, cu 13,78% din voturi.

Cum se aleg primarii în România

Potrivit legii în vigoare, primarul este ales cu cele mai multe voturi obținute în primul tur, fără obligația de a depăși 50% + 1 din totalul voturilor exprimate.

Asta înseamnă că un candidat poate câștiga chiar și cu 30%, dacă restul voturilor se împart între ceilalți competitori.

Sistemul se aplică tuturor localităților din România, de la comune până la Primăria Municipiului București.

Când și de ce s-a renunțat la turul 2

Până în 2012, primarii erau aleși în două tururi de scrutin. Dacă niciun candidat nu obținea 50% + 1 din voturi în primul tur, primii doi mergeau în turul al doilea, iar alegătorii decideau între ei.

Totul s-a schimbat în 2011, când Guvernul Emil Boc (PDL) și-a asumat răspunderea în Parlament pentru modificarea legislației electorale. Motivul: „simplificarea procesului electoral” și „reducerea costurilor”. De atunci, toate alegerile pentru primari se decid într-o singură rundă, indiferent de miza sau dimensiunea localității.

Efectele alegerilor într-un singur tur

Schimbarea a avut un puternic impact politic:

Avantajează partidele mari sau candidații cu bază electorală stabilă, care pot câștiga chiar și cu procente modeste dacă voturile adversarilor sunt fragmentate

Dezavantajează candidații noi, care ar avea șanse mai mari în turul 2, atunci când competiția se restrânge și electoratul se reașază

Descurajează alianțele electorale, care altfel s-ar forma între cele două tururi

De-a lungul timpului, PNL și PSD, partidele cu cel mai mare interes în menținerea unui sistem avantajos lor, au susținut menținerea votului într-un singur tur. Partidele mici, cum ar fi USR, au cerut repetat revenirea la turul 2, dar fără succes.

Sunt și excepții. Chiar și câștigătorul alegerilor de la PMB, Ciprian Ciucu (PNL) a afirmat, în noiembrie, că susţine revenirea la alegeri în două tururi pentru funcţia de primar, argumentând că legitimitatea este foarte importantă atunci când o persoană ocupă o funcţie publică, iar un primar, cu cât are un număr mai mare de voturi, cu atât se bucură de mai multă legitimitate.