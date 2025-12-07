Ciprian Ciucu îi transmite lui Nicușor Dan că nu vrea la Cotroceni. ”Primăria nu e o rampă de lansare, nu vreau să fiu Președinte”

Ciprian Ciucu a spus că dosarul principal va fi consolidarea clădirilor cu risc seismic. Foto: Agerpres

Ciprian Ciucu, prefigurat a fi câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, a declarat, duminică seara, la Antena 3 CNN, că nu dorește să folosească mandatul de primar general pentru o eventuală rampă de lansare în viitoarele alegeri prezidențiale:

“Vreau să îmi dedic viața în următorii mai mulți de patru ani, poate chiar următorii 10 ani orașului nostru, Bucureștiului. Nu văd ca o rampă de lansare această poziție care mă onorează. Deci cu siguranță nu este printre prioritățile mele, nu mă văd președintele României, îmi doresc să fiu cât mai mult timp primarul Bucureștiului. Nu vreau să fiu președintele României, nu vreau să fiu președintele PNL, vreau să am cât mai mult timp pentru orașul nostru, pentru bucureșteni”.

Ulterior, Ciucu a mai precizat că, momentan, nu a verificat mesajele ca să vadă dacă a fost felicitat de Preşedintele României, Nicuşor Dan, pentru victoria din cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei.

La întrebarea: "Cum îl aveţi trecut în telefon pe preşedintele României", Ciprian Ciucu a răspuns: "Îl am salvat în telefon din 2012, când l-am susţinut pentru prima candidatură a domniei sale la Primăria Muncipiului Bucureşti – atunci a pierdut".

Ciprian Ciucu, despre succesul în alegerile pentru Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu, despre factorii care i-au adus victoria: Nu am dus o campanie negativă

"Nu am dus o campanie negativă, m-am concentrat exclusiv prin a prezenta viziunea mea pentru oraş, ceea ce am făcut ca primar până acum şi nu m-a interesat să-mi atac competitorii politici. (...). Al doilea factor: m-au votat mulţi oameni din Sectorul 6 şi le mulţumesc, şi cred că au fost principalii mei agenţi electorali, pentru că au vorbit despre ce s-a întâmplat în aceşti ani în Sectorul 6. Şi al treilea factor – cred că a ţinut mai degrabă de competitori, care, prin opoziţie de mine, au făcut invers: n-au fost autentici şi, în loc să se prezinte pe sine, s-au prezentat cu alţii", a mai adăugat Ciprian Ciucu în platoul Antena 3 CNN.

Ciprian Ciucu a mai precizat că odată încheiate alegerile pentru Primăria Generală, coaliția de guvernare va funcționa mai bine:

“Sper ca odată cu acest ciclu încheiat, coaliția să își revină și să livreze reformele propuse”. El a mai spus că “ar fi fot cea mai mare greșeală" dacă Ilie Bolojan și-ar fi dat demisia în scenariul în care nu ar fi câștigat cursa pentru Primăria Generală.

Ciprian Ciucu a spus că dosarul principal va fi consolidarea clădirilor cu risc seismic: “Va putea să fie rezolvat parțial în următorii 10 ani și este riscul seismic. Dacă o să zic că într-un rest de mandat o să rezolv asta aș minți. Voi face toți acei pași necesari pentru că vorbim de peste 700 de clădiri cu rism seismic. În ultimii 20 de ani au fost consolidate undeva la 3 clădiri. Asta mă face să nu pot să dorm noaptea. Nu pot să promit rezultate rapide”.

Ciprian Ciucu: "Îmi doresc să colaborez mai departe cu USR"

Ciprian Ciucu a mai precizat că își dorește să colaboreze cu USR, inclusiv în ceea ce privește aplicarea referendumului pentru bugetul Primăriei Capitalei:

"Îmi doresc să colaborez mai departe cu USR, mi se pare normal. Trebuie să întărim partea de centru civic dreapta. În ceea ce privește referendumul, da, dar am niște tehnicalități. Trebuie să avem o acțiune la nivelul coaliției. Legea finanțelor publice locale și legea bugetului sunt legi care se votează în Parlament".

De asemenea, Ciprian Ciucu a mai spus că a fost votat și de alegătorii PSD după ce s-a văzut ceea ce a livrat la Sectorul 6.

“Foarte mulți oameni m-au votat pentru ce au văzut efectiv în teren, dincolo de orice campanie media. Omanii au văzut ce se întâmplă în teren. Am eliberat km întregi de trotuare de mașini. Oameniic are votau cu PSD și-au luat trotuarele înapoi”.

"Ciprian Ciucu poate să se gândească să acceadă la o funcție mai înaltă"

Sociologul Marius Pieleanu a declarat la Antena 3 CNN, duminică seara, după rezultatele exit poll, motivele care, în opinia sa, au influențat votul. El susține că „principala cauză este de ordin politic, acest oraș fiind de dreapta”, iar faptul că mai mulți candidați de dreapta au concurat nu a făcut decât să fie în defavoarea lor. „Cu această victorie, peste doi ani, domnul Ciprian Ciucu poate să se gândească să acceadă la o funcție mai înaltă”, a mai adăugat acesta.

El mai susține că, în urma acestor alegeri, „un jucător foarte important, peste doi ani și jumătate va fi Ana Ciceală”.

„Cred că principala cauză este totuși de ordin politic. Acest oraș este de dreapta. Faptul că mai mulți candidați de dreapta au concurat nu a făcut decât să fie în defavoarea lor. Însă în ultimele două zile, era o creștere semnificativă că domnul Ciprian Ciucu, pe care și noi am înregistrat-o în analizele noastre. Un jucător foarte important, peste doi ani și jumătate va fi doamna Ana Ciceală.

Dacă își va regla limbajul și va fi mai puțin radicală, cu siguranță că va avea un succes mult mai mare, mai ales că dreapta nu vine la puterea locală, la primărie. Și să sperăm că poate să și facă ceva în doi ani și jumătate, pentru că problemele orașului sunt uriașe.

De asemenea, mai vreau să spun ceva. Daniel Băluță pare totuși principalul înfrânt. Daniel Băluță cu acest scor a adus Partidul Social-Democrat, l-a făcut vizibil în oraș, pentru că el era la 18% când s-a preluat puterea de către actuala conducere și prin prestația domnului Daniel Băluță aproape opt procente în plus au fost înregistrate.

Avem această certitudine. Domnul Ciucu, cu această victorie, peste doi ani, poate să se gândească să acceadă la o funcție mai înaltă.

Ciucu cu această victorie peste șase ani, pentru că e clar că Primăria Generală, în principiu, se va aloca după ce va termina acest mandat parțial, poate să aspire la funcția de Președinte al României. Asta este foarte clar pentru mine”, a declarat sociologul Marius Pieleanu.

Primele cifre ale exit-poll-ului realizat, duminică, de CURS-Avangarde arată că Ciprian Ciucu este primul clasat la alegerile pentru Primăria Capitalei, la distanță mare de candidatul PSD.

Ciprian Ciucu: 32,7%

Daniel Băluță: 26,3%

Anca Alexandrescu: 20,2%

Cătălin Drulă: 12,8%

Ana Ciceală: 6%

George Burcea: 1%

Altul: 1%

Cifrele sunt valabile pentru măsurătorile de până la ora 19:30.