Exit-poll alegeri București 2025. Primele rezultate vor fi anunțate la Antena 3 CNN

Antena 3 CNN și www.antena3.ro vor prezenta duminică seara, la ora 21:00, după închiderea secţiilor de votare pentru alegerile la Primăria București 2025, exit-poll-ul realizat de Curs-Avangarde.

Totodată, Antena 3 CNN va prezenta pe parcursul zilei singura cercetare sociologică la urne, realizată de ARA Public Opinion. Datele vor fi anunțate la orele 12:00,14:00, 16:00, 18:00 și 20:00.

Bucureștenii sunt chemați duminică, 7 decembrie 2025, la urme ca să-și aleagă primarul general, care va avea un mandat mai scurt - până în 2028.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a comunicat, sâmbătă seara, numărul de alegători pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.

Astfel, numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente este 2.193.680.

Numărul total al alegătorilor înscriși pe listele electorale complementare este de 24.988.

Lista candidaților la alegerile pentru Primăria București 2025

Biroul Electoral al Municipiului București (BEM) a validat 17 candidați, iar ordinea pe buletinele de vot a fost stabilită prin tragere la sorți pe 24 noiembrie. După tipărirea buletinelor, doi candidați și-au anunțat retragerea din cursă.

Iată lista candidaților și ordinea de pe buletinul de vot: