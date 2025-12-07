Exit-poll alegeri București 2025. Primele rezultate vor fi anunțate la Antena 3 CNN

Antena 3 CNN și www.antena3.ro vor prezenta duminică seara, la ora 21:00, după închiderea secţiilor de votare pentru alegerile la Primăria București 2025, exit-poll-ul realizat de Curs-Avangarde.
Totodată, Antena 3 CNN va prezenta pe parcursul zilei singura cercetare sociologică la urne, realizată de ARA Public Opinion. Datele vor fi anunțate la orele 12:00,14:00, 16:00, 18:00 și 20:00.
Bucureștenii sunt chemați duminică, 7 decembrie 2025, la urme ca să-și aleagă primarul general, care va avea un mandat mai scurt - până în 2028.
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a comunicat, sâmbătă seara, numărul de alegători pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.
Astfel, numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente este 2.193.680.
Numărul total al alegătorilor înscriși pe listele electorale complementare este de 24.988.
Lista candidaților la alegerile pentru Primăria București 2025
Biroul Electoral al Municipiului București (BEM) a validat 17 candidați, iar ordinea pe buletinele de vot a fost stabilită prin tragere la sorți pe 24 noiembrie. După tipărirea buletinelor, doi candidați și-au anunțat retragerea din cursă.
Iată lista candidaților și ordinea de pe buletinul de vot:
- Poziția 1 - Cătălin Drulă - Uniunea Salvați România
- Poziția 2 - Daniel Băluță - Partidul Social Democrat
- Poziția 3 - George-Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri
- Poziția 4 - Ciprian Ciucu - Partidul Național Liberal
- Poziția 5 - Ana-Maria Ciceală - Sănătate Educație Natură Sustenabilitate
- Poziția 6 - Liviu-Gheorghe Floarea - Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache
- Poziția 7 - Gheorghe Macovei - Partidul România Mare
- Poziția 8 - Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit
- Poziția 9 - Mihai-Ioan Lasca - Patrioții Poporului Român
- Poziția 10 - Rareș Lazăr - Partidul România în Acțiune
- Poziția 11 - Anca-Nicoleta Alexandrescu - Alianța electorală 'Dreptate pentru București'
- Poziția 12 - Dănuț-Angelo Trifu - candidat independent
- Poziția 13 - Eugen-Orlando Teodorovici - candidat independent (retras din cursă)
- Poziția 14 - Gheorghe Nețoiu - candidat independent
- Poziția 15 - Vlad-Dan Gheorghe - candidat independent (retras din cursă)
- Poziția 16 - Angela Negrotă - candidat independent
- Poziția 17 - Constantin-Titian Filip - candidat independent.