Declaraţia şocantă a concubinei bărbatului din Moldova, acuzat că ar fi ucis mai multe persoane şi că ar fi hrănit porcii cu cadavrele

Anchetatorii se tem că Stepan Găină ar fi omorât mai mulţi oameni. Sursa foto: captură video Facebook/Poliţia Republicii Moldova

Concubina bărbatului din Republica Moldova, acuzat că ar fi ucis mai multe persoane şiar fi hrănit porcii cu cadavrele victimelor, a făcut o declaraţie şocantă în faţa judecătorilor. Aflată în arest preventiv, femeia le-a spus magistraţilor că presupusul criminal în serie susţinea că oamenii dispăruţi ar fi plecat, de fapt, la război. Investigaţia a pornit după dispariţia unui bărbat. Momentan, anchetatorii de peste Prut au descoperit oase care ar proveni de la bărbatul dispărut şi de la alte două femei. Însă, se bănuieşte că numărul persoanelor ucise e mult mai mare. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Autorităţile din Republica Moldova au reţinut trei persoane în cazul dispariţiilor din raionul Anenii Noi, Republica Moldova. Este vorba despre suspectul principal, Stepan Găină, în vârstă de 59 de ani, iubita acestuia şi încă o persoană, a cărei identitate nu a fost făcută publică.

Partenera criminalului le-a spus judecătorilor că ştia că acei zilieri care se aflau la gospodăria acestuia au plecat pe front. Ea a mai precizat că nu a observat urme de sânge sau alte indicii suspecte și că nu poate spune dacă bărbatul ar fi fost capabil de o crimă, potrivit radiomoldova.md.

Spusele femeii au fost contrazise de probele găsite de procurori şi poliţişti, întrucât aceştia au descoperit oseminte de la mai multe persoane, printre care şi rămăşiţele lui Gheorghe, bărbatul de 61 de ani din satul Beriozchi, dispărut în septembrie, dar şi osemintele de la alte două femei. În plus, s-au găsit hainele celor trei victime, dar şi mai multe bunuri care au aparţinut acestora.

Stepan Găină, presupusul criminal în serie, era cunoscut în zonă ca o persoană extrem de violentă şi, în trecut, a avut mai multe conflicte cu localnicii, dar şi cu autorităţile.

În urmă cu câţiva ani, el a intrat în atenţia poliţiştilor după ce şi-a legat cu un lanţ propriul copil şi l-a ţinut pe post de câine în gospodărie.

Presupusul criminal în serie, concubinul acestuia, dar şi o a treia persoană au fost reţinuţi pentru 72 de ore, iar ancheta continuă pentru că autorităţile au informaţii că ar putea fi vorba de mai mulţi oameni care ar fi fost omorâţi, iar trupurile lor ar fi fost aruncate ca hrană pentru porci pentru a scăpa de urme.