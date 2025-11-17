Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria București. Portret, CV, biografie, familie

7 minute de citit Publicat la 14:55 17 Noi 2025 Modificat la 14:57 17 Noi 2025

Daniel Băluță este candidatul din partea PSD la Primăria Generală a municipiului București FOTO: Inquam Photos / George Călin

Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, candidează la Primăria București din partea PSD. Politicianul s-a născut pe 14 ianuarie 1977, în București, și de profesie este medic stomatolog.

CV-ul lui Daniel Băluță, studii și funcții ocupate

Daniel Băluță, candidatul din partea PSD la Primăria București, a absolvit Facultatea de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” în 2001. În perioada 2003-2012, a fost practician, asociat și administrator la S.C. BD MEDICAL 2002 S.R.L., iar în 2006 a devenit asistent universitar la UMF „Carol Davila”.

A intrat în politică în anul 2012 și până în 2015 a fost consilier local, apoi viceprimar (2013-2016), iar din 2016 ocupă funcția de primar al Sectorului 4, ales din partea PSD.​

Anul acesta a preluat președinția organizației PSD București.

Programul lui Daniel Băluță pentru Primăria București

În programul pentru Primăria Generală, Daniel Băluță își structurează promisiunile în jurul câtorva direcții majore: investiții masive în infrastructura „invizibilă” (rețele de termie, apă, electricitate, gaze), extinderea rețelei de metrou (finalizarea M4 Gara de Nord – Gara Progresu, prelungirea M2, dezvoltarea M5 și M7), lărgirea arterelor importante și construcția de pasaje noi pentru fluidizarea traficului, consolidarea clădirilor cu risc seismic și punerea în siguranță a podurilor și pasajelor, reabilitare termică, reducerea decalajelor între nordul și sudul orașului, extinderea programelor sociale pentru vârstnici și persoane vulnerabile, creșterea suprafeței de spații verzi și reamenajarea spațiului public pentru oameni, nu pentru mașini. Își asumă digitalizarea administrației, creșterea transparenței și siguranței, dar și investiții în educație, sănătate, cultură, antreprenoriat și economie locală.

El spune că toate proiectele pentru București trec prin două filtre: dacă reduc costul vieții și dacă sporesc calitatea acesteia. Promite „servicii publice reale, cartiere curate și sigure, un oraș respirabil și incluziv”, și vorbește despre un „contract moral” cu bucureștenii, nu doar o listă de promisiuni pe afiș.

Daniel Băluță dă asigurări că bucureștenii vor fi puși înaintea politicii, promițând un „contract moral” cu cetățenii. Obiectivul său pe termen lung este ca până în 2032 Bucureștiul să ajungă printre capitalele europene cu cea mai ridicată calitate a vieții.

Realizările lui Daniel Băluță în funcția de primar al Sectorului 4

Ca primar al Sectorului 4, Daniel Băluță își ancorează campania în proiectele derulate deja la nivel local. Pe zona de mobilitate, el insistă pe metrou:

„Dovada vie a faptului că am fost preocupat și sunt preocupat de lucrul acesta este magistrala de metrou. Suntem prima primărie din România care am reușit să adăugăm unei magistrale o stație de metrou. O investiție de 60 de milioane. Totodată, suntem posesorii celei mai importante investiții de infrastructură din România, la ora asta: o investiție de 17 miliarde de lei, 3,2 miliarde de euro pentru magistrala M4 de metrou Gara de Nord – Gara Progresu. Acestea nu sunt povești, sunt lucruri reale. M2 este gata cu stația Tudor Arghezi. M4 este pe finalul licitației, cu contractul de finanțare deja semnat” - Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București.

Băluță amintește nodul intermodal de la Eroii Revoluției – unde peronul de tramvai a fost conectat direct cu stația de metrou pentru siguranța pietonilor și fluidizarea traficului – și vorbește despre un pachet mai larg de proiecte rutiere și de infrastructură: lucrări pe inelul median, lărgirea șoselelor Luica – Turnu Măgurele, pasajul Europa Unită, pasajul Apărătorii Patriei și documentația terminată pentru un viitor pasaj peste Șoseaua Olteniței.

El mai spune că „lucrăm astăzi la cea mai importantă lucrare de infrastructură din București, și anume la Planșeul Unirii”.

Pe zona de sănătate, subliniază că Sectorul 4 este „singura primărie din acest oraș” care a construit deja un spital – unul de stomatologie – și că, „tot cu bani europeni”, este aproape de finalizarea noului Spital de Pneumologie Marius Nasta, cu 100 de paturi.

„Ne-am ocupat, de asemenea, de oamenii aflați în nevoie, pentru că am demonstrat, fie că este vorba de copii, fie că este vorba de vârstnici, sistemele noastre de asigurare de asistență socială au funcționat și funcționează foarte bine, pentru că, fiind medic, m-a interesat de fiecare dată să nu las pe nimeni în urmă” - Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București.

În educație, susține că Sectorul 4 a reușit să atragă fonduri europene în valoare de cinci milioane de euro pentru infrastructura școlară. Banii „s-au dus mai ales în ceea ce înseamnă calitatea clădirilor, în calitatea infrastructurii educaționale”.

Pe partea de spații verzi și sport, vorbește despre crearea Parcului Tudor Arghezi – primul parc nou construit în istoria Sectorului 4 – și extinderea acestuia, despre infrastructură sportivă, inclusiv „singurul patinoar funcțional astăzi, un patinoar olimpic pe care se va desfășura inclusiv Campionatul Mondial de Hochei la începutul anului 2026”, precum și despre un amfiteatru ultramodern pentru studenții UMF „Carol Davila”. Tot la capitolul reamenajare urbană, spune că a reabilitat termic sute de blocuri.

Totuși, metroul rămâne punctul central al promisiunilor pentru Capitală. Despre magistrala M4, el precizează că va avea 14 stații noi între Gara de Nord și Gara Progresu și că este „o magistrală care va conecta la propriu orașul”. Pe lângă M4, insistă pe extinderea M2 și pe nevoia urgentă de M5 și M7.

Băluță mai susține că metroul ar trebui să treacă în administrarea Primăriei Capitalei, tocmai pentru a fi gestionat unitar cu restul transportului public.

„Avem nevoie de peroane curate, de toalete curate. Avem nevoie de tuneluri curate. Toate lucrurile acestea trebuie să ajungă un standard de normalitate în fiecare dintre stațiile de metrou din capitala României. Metroul trebuie să treacă la Primăria Capitalei. Toată activitatea mea ca primar s-a derulat în această modalitate: centrată pe fapte și mai puțin pe vorbe. Mă interesează mai mult rezultatul, mă interesează mai mult ceea ce livrez oamenilor decât să povestesc, decât să promit și să pierd timpul inutil” - Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București.

În plan social, Băluță a vorbit despre situația oamenilor din Rahova, afectați de demolări și reconstrucții, promițând că, dacă va ajunge primar general, aceștia își vor recăpăta locuințele în calitate de proprietari, nu de chiriași. În plus, spune că vrea să aducă în prim-plan vârstnicii invizibili ai orașului, numărul lor ridicându-se la 50.000.

Familia lui Daniel Băluță. Cine este soția lui

Soția lui Daniel Băluță este Andreea-Mihaela Băluță, medic stomatolog, pe care a cunoscut-o încă din grădiniță – amândoi fiind din cartierul Berceni. Povestea lor de dragoste a început însă abia în perioada studenției, la Facultatea de Stomatologie.

Cei doi sunt căsătoriți de peste 25 de ani și au împreună o fiică adolescentă, Alexandra Băluță.​

Daniel Băluță locuiește în Sectorul 4 din București, zonă unde s-a născut și și-a format cariera profesională și politică.​

Ce avere are Daniel Băluță

Potrivit declarației de avere de pe site-ul Primăriei Sectorului 4, familia Băluță deține suprafețe în București, Prahova și Maramureș, majoritatea fiind intravilane. În București apare un teren de 294 metri pătrați, dobândit în 2023 prin donație, pe numele Alexandrei Andreea Băluță. Alte terenuri – moșteniri împărțite între membri ai familiei – se află în Câmpina și în localitatea Lăpușel din Maramureș, unde suprafețele declarate variază de la câteva sute la câteva mii de metri pătrați.

La clădiri, în documentul citat este o casă de locuit în București, de 269 mp, donată în 2023 fiicei sale, Alexandra Andreea Băluță, împreună cu mai multe imobile situate în Maramureș, toate provenind din moșteniri de familie.

Primarul declară bijuterii, ceasuri și tablouri achiziționate între 2001 și 2021, estimate la 15.000 de euro. În aceeași declarație de avere se precizează că un teren intravilan și o casă au fost donate în august 2023 fiicei sale, fiecare evaluată la peste 161.000 de euro, și un apartament vândut în februarie 2023 pentru 174.305 lei către Marin și Florica Băluță.

La capitolul active financiare, primarul are multiple conturi în lei, euro și dolari, deschise la Banca Transilvania și Raiffeisen. Cel mai mare sold apare într-un cont curent în lei deschis la Banca Transilvania, unde figurează suma de 135.845 lei. Sunt declarate și fonduri de investiții la NN în valoare de 111.024 lei.

Băluță apare și ca asociat în firma AAB Spektra Dent, unde deține 50% din părțile sociale, și a acordat un împrumut personal de 50.000 de lei lui Andrei Sergiu Băluță.

La datorii figurează un credit contractat în 2021 la Banca Transilvania, cu scadența în 2024, în valoare de 100.000 de lei.

La venituri, primarul Sectorului 4 declară un salariu anual de 197.945 de lei. Soția sa, medic stomatolog, a încasat 60.372 lei, plus venituri din activități profesionale: 13.300 lei de la Colegiul Medicilor Stomatologi și 43.000 lei în calitate de asistent universitar la UMF „Carol Davila”. La nivelul investițiilor, Băluță raportează dividende de 170.895 lei de la AAB Spectra Dent SRL, iar soția sa a încasat dividende de 53.448 lei de la aceeași firmă.