Daniel Băluță, ales președinte PSD București în locul Gabrielei Firea. Grindeanu: Să dăm un semnal că suntem toți în spatele lui Daniel

2 minute de citit Publicat la 19:27 13 Noi 2025 Modificat la 19:27 13 Noi 2025

Sorin Grindeanu spune că întreaga organizație PSD București trebuie să se alinieze în spatele lui Daniel Băluță. Sursă colaj foto: Hepta

Daniel Băluță, noul lider al organizației PSD București și candidat al PSD la Primăria Generală, a declarat joi că filiala municipală trebuie să fie "laboratorul de politici publice și urbane al partidului".

”Astăzi nu este doar o zi de alegeri interne. Este ziua în care spunem cu toții că avem nevoie de mai multă organizare, mai multă energie, mai multă unitate. Bucureștiul este cea mai mare provocare politică din România, dar şi cea mai mare oportunitate.

Aici, în Capitală, se dă tonul. De aici pornește încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD.

De aceea PSD București trebuie să fie motorul partidului, echipa care arată că se poate guverna cu cap, cu inimă şi cu rezultate.

Daniel Băluță: Când Capitala funcționează, România capătă încredere că poate merge înainte

Succesul nostru de aici nu e doar local.

PSD București trebuie să fie laboratorul de politici publice, urbane, al partidului, locul unde se testează idei pentru locuire, mobilitate, sănătate, educație, digitalizare. Când capitala funcționează, întreaga țară prinde încredere că România se poate mișcă înainte”, a spus Băluță.

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că, în urma schimbării conducerii organizației București, aceasta trebuie să își demonstreze sprijinul față de candidatul partidului la Primăria Generală.

Sorin Grindeanu: Un semnal de forță că fiecare dintre noi suntem în spatele lui Daniel Băluță

"Transferul pe care îl faceți astăzi reprezintă, până la urmă, un gest politic de forță, prin care cred că fiecare dintre noi dorim să dăm un semnal clar că organizația PSD București se află în spatele lui Daniel Băluță.

Asta este ceea ce ne dorim noi astăzi mai mult, poate, decât funcțiile pe care le vom lua fiecare dintre noi.

Semnalul e cel mai important, şi anume, acela că tot PSD București se află în spatele lui Daniel Băluță", a subliniat Grindeanu.

"Cred cu tărie, până la urmă, că Daniel Baluță va fi viitorul primar al Bucureștiului", a adăugat el.

Gabriela Firea nu a fost prezentă la alegerile din PSD București

El i-a mulțumit Gabrielei Firea pentru munca pe care a depus-o în organizație timp de 10 ani.

”Chiar dacă nu-i prezentă, mă adresez (ei): Îţi mulțumesc, Gabi, pentru ceea ce ai făcut pentru organizație şi să știți că eu voi ţine minte faptul că în această perioadă Gabi s-a comportat ca un om de echipă, un om loial şi un om care a trecut întotdeauna (...) peste orgolii şi a fost dispus să facă sacrificii personale pentru acest partid", a conchis Sorin Grindeanu.