Anunțul ministrului Energiei pentru bucureștenii care stau fără apă caldă și căldură: „În momentul de față, se lucrează la cote maxime”

Zeci de familii din București îndură frigul în locuințe / Foto: Getty Images

Peste 3.000 de blocuri din București sunt în continuare fără apă caldă și căldură, deși avaria de la CET Sud a fost remediată. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri seara, la Antena 3 CNN, că ELCEN livrează agent termic la parametri normali, însă problemele persistă din cauza rețelei vechi de distribuție. El a mai precizat că poartă discuții cu primarul general pentru a găsi o formulă în care oamenii, în clipa în care nu primesc apă caldă, să nu fie taxați.

„În momentul de față, ceea ce ține ELCEN, și anume repornirea și preluarea întregii presiuni de la CET Sud de către Grozăvești a fost făcută în cursul zilei de astăzi, ora 14:30. Prin urmare, putem să spunem că ELCEN livrează și la nivel de temperatură, și la nivel de presiune, ceea ce ar trebui să livreze. Problema este dată de acele instalații extrem de vechi de distribuție a agentului termic, care au și peste 40-50 de ani la care se lucrează și care au pierderi uriașe în momentul de față.

Toate aceste pierderi ale termoficării din București ar putea să încălzească în fiecare zi 75.000 de apartamente. În momentul de față, se lucrează la cote maxime, ELCEN produce agent termic la cote maxime. Ieri am convocat Comandamentul de iarnă pentru a reglementa și această situație foarte complicată.

Am vorbit și cu primarul general al Capitalei, cu Ciprian Ciucu, pentru a ne asigura că există o coordinare între cele două companii care în mod normal ar trebui să funcționeze sub aceeași autoritate. Lucrăm la acest capitol, dar suntem mobilizați pentru a produce suficienta energie termica pentru a acoperi nevoia Bucurestiului.

Termoenergetica lucrează și ea, la rândul ei, pentru a prelua agentul termic în condiții de iarnă, pentru a se asigura că ajunge la oameni. Ceea ce pot să vă spun sigur e că avaria care ținea de ELCEN astăzi a fost rezolvată la 14 și, automat, avem presiune și temperatură pentru a livra apa caldă în București. E o problemă sistemică care datează de 35 de ani.

E complicat să o rezolvăm în câteva săptămâni, dar vă garantez că tot ceea ce ține de noi, împreună cu Primăria Capitalei, de Ministerul Energiei, lucrăm în sincron pentru a oferi agent termic și pentru a repara această situație cât mai rapid posibil, pentru că e o situație deranjantă că o capitală, o metropolă europeană, să fie privată de agent termic în mijlocul iernii. E inadmisibil așa ceva”, a declarat vineri seara, ministrul Energiei.

Ministrul a mai precizat că a mai declarat că poartă discuții cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru a găsi o soluție astfel încât consumatorii să nu fie taxați pe nedrept.

„E o discuție pe care trebuie să o purtăm împreună și cu Primăria Capitalei, că nu suntem noi de la Ministerul Energiei cei care facem contorizarea și care taxăm oamenii. Noi producem energie și apă caldă. Ăsta este rolul companiei ministerului nostru.

Voi discuta cu primarul general, cu care am un dialog constant pe această temă, pentru a găsi o formulă în care oamenii, în clipa în care nu primesc apă caldă, să nu fie taxați pentru apa caldă. E de bun-simț și am garanția că acest lucru vă fi făcut. În contextul în care astăzi, Primăria Municipiului București acoperă 75% din costul gigacaloriei din Capitală.

Aproximativ 300 de milioane de euro din bugetul Capitalei se duc anual pentru această subvenție, care, dacă acești bani ar fi fost folosiți de 35 de ani încoace pentru a investi în noi capacități de transport a energiei termice, cu siguranță că nu am avea aceste pierderi uriașe, care pot să ducă și la 40 la sută din tot ceea ce se transportă pe magistrala de transport agent termic”, a încheiat Bogdan Ivan, ministrul Energiei, la Antena 3 CNN.

Aproximativ 3.500 de blocuri din Capitală au probleme cu apa caldă şi căldura. Dintre acestea, pentru 55 de blocuri furnizarea este complet oprită, la restul fiind deficitară. Cele mai afectate sunt sectoarele 2 şi 3.

Cele mai afectate sunt sectoarele 2 şi 3, ca urmare a debitului insuficient pentru livrarea apei calde furnizat de către CET Sud, reiese din informaţiile publice ale aplicaţiei Termo Alert. Este vorba despre aproximativ 1.300 de blocuri în Sectorul 2 şi aproape 2.000 de imobile în Sectorul 3. La acestea se adaugă aproximativ 150 de blocuri în Sectorul 4 şi 30 de blocuri în Sectorul 5.



Totodată, alte aproximativ 40 de blocuri din Sectorul 2 sunt afectate în urma unor avarii la circuitul primar.



Pe 4 ianuarie, Compania Termoenergetica anunţa că furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă a fost afectată în sectoarele 2 şi 3, precum şi parţial în sectoarele 4 şi 5, în urma unei avarii produse la CET Sud - ELCEN, unitate care aparţine Ministerului Energiei.



Pe 7 ianuarie, ELCEN informa că intervenţia tehnică asupra cazanului de abur nr. 4 din cadrul CET Bucureşti Sud a fost finalizată, iar echipamentul a fost readus în funcţiune în condiţii de siguranţă.