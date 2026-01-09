Românii au primit facturi uriaşe la întreţinere, deşi caloriferele au fost mai mult reci. Sumele, cu 30% mai mari faţă de iarna trecută

Românii au primit facturi uriaşe la întreţinere, deşi caloriferele au fost mai mult reci. Sursa foto: Hepta | MMA / F.F.

Primele facturi la întreținere din această iarnă i-au luat prin surprindere pe românii racordați la termoficare. Unii au de plătit şi 750 de lei, deși caloriferele au fost mai mult reci, iar apa caldă a lipsit în mai multe zile friguroase. Chiar și așa, căldura a fost facturată, iar sumele sunt cu până la 30% mai mari față de anul trecut.

Creșterile sunt puse pe seama majorării TVA și a scumpirii agentului termic. Administratorii de bloc avertizează că luna viitoare facturile ar putea fi și mai mari.

În blocurile din Bucureşti au apărut primele facturi din acest sezon rece, iar sumele i-au șocat pe locatari. Deși avariile au lăsat caloriferele reci zile la rând, costurile au crescut puternic. La un apartament cu 2 camere, factura ajunge la 750 de lei, cu aproximativ 150 de lei mai mult față de anul trecut. Garsonierele au avut facturi de circa 400 de lei, iar la 3 camere nota de plată se apropie de 1.000 de lei.

"Pensionarii m-au anunțat că nu pot să plătească din cauza faptului că pensiile au fost micșorate, iar impozitele au fost mărite și ei se duc să plătească impozitul, și au spus că mă amână pe mine", a afirmat un administrator de bloc.

Factura la întreţinere, mai mare cu câteva sute de lei

Situația se repetă și în Ploiești. Oamenii au plătit cu câteva sute de lei mai mult doar pentru căldură, iar după adăugarea celorlalte cheltuieli, întreținerea a crescut semnificativ.

"Venea în jur de 600 de lei şi va veni 800 de lei. Metrul cub de apă rece s-a scumpit, a ajuns la aproape 8 lei. Vor veni facturi de 1.000 de lei în ianuarie", a afirmat un alt administrator de bloc.

Și locuitorii din Constanța au fost surprinși să afle că factura a crescut cu 50 de lei pe fiecare apartament, iar asta din cauza TVA-ului care s-a majorat.

"Pe decembrie o să vină pe 40 de zile şi o sa fie jale. Pentru că au citit în noimebrie la sfârşit, asta înseamna 40 de zile, deci o să fie mari", a spus un locatar.

Facturile vor fi greu de achitat pentru mulți români, mai ales după ce bugetele lor au fost puse sub presiune din cauza noilor impozite majorate cu peste 75% în acest an.