Daniel Băluță: Fiind medic, m-a interesat mereu să nu las pe nimeni în urmă. Experiența ca primar al Sectorului 4 contează enorm

6 minute de citit Publicat la 23:30 12 Noi 2025 Modificat la 23:40 12 Noi 2025

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 al Capitalei. Sursa foto: Agerpres

Candidatul PSD la Primăria Generală, Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, a prezentat miercuri, la Sinteza Zilei, argumentele cu care speră să-i convingă pe bucureșteni să-i dea votul.

Mihai Gâdea: "E foarte important cine este cel care va fi primar general. Dar este foarte important cum răspunde la problemele cele mai importante pe care le avem în București.

Prima, in opinia mea, este traficul.Pe urmă, aveți foarte multe spitale și este important, daca ți se întâmplă ceva, ție, copilului tău, în momentul in care ajungi într-un spital, să știi că este impecabil și că vei fi tratat bine. Școlile, grădinițele, sunt foarte importante.

E foarte important să ai parcuri impecabile, zone în care oamenii se pot bucura. Sunt câteva elemente simple care au nevoie de soluții reale, nu de povești. Ați trimis, așa cum vor face toți candidații, câteva dintre lucrurile cu care spuneți că schimbați Bucureștiul. Cum faceți cu asta?"

Daniel Băluță: "Ati subliniat problema traficului. Dovada vie a faptului ca am fost preocupat și sunt preocupat de lucrul acesta este magistrala de metrou. Suntem prima primărie din România care am reușit să adăugăm unei magistrale o stație de metrou. O investiție de 60 de milioane. Totodată, suntem posesorii celei mai importante investiții de infrastructură din România, la ora asta: o investiție de 17 miliarde de lei, 3,2 miliarde de euro pentru magistrala M4 de metrou Gara de Nord Gara Progresu.

Acestea nu sunt povești, sunt lucruri reale. M2 este gata cu stația Tudor Arghezi. M4 este pe finalul licitației, cu contractul de finanțare deja semnat.

Daniel Băluță: Lucrăm la cea mai importantă lucrare de infrastructură din București - Planșeul Unirii

Am realizat nodul intermodal la stația de metrou Eroii Revoluției. Am conectat peronul de tramvai cu stația de metrou, astfel încât oamenii să circule în siguranță, pe de o parte, și, pe de altă parte, să se fluidizeze traficul în acea intersecție supraaglomerată.

Am vorbit despre spitale. Suntem singura primărie din acest oraș și, din păcate, dintre foarte puținele din România, care am construit deja un spital, unul de stomatologie și, mai mult decât atât, în acest moment, tot cu bani europeni, suntem pe ultima sută de metri pentru a finaliza Spitalul de Pneumologie Marius Nasta, un spital cu o capacitate de 100 de paturi.

Legat de școli și grădinițe, vreau să vă spun că suntem poate cea mai puternică primărie din România. Am reușit să atragem 5 miliarde de euro, bani europeni, care s-au dus mai ales în ceea ce înseamnă calitatea clădirilor, în calitatea infrastructurii educaționale.

Apropo de parcuri, am reușit pentru prima dată în istoria Sectorului 4 să creăm un parc nou, Parcul Tudor Arghezi. Am reușit, de asemenea, să îl extindem. Am reușit în materie de infrastructură, de trafic, să lărgim șoselele, astfel încât de la nord la sud, de la est la vest, Sectorul 4 are toate bulevardele făcute - cele pe care le-am preluat de la Primăria Municipiului București.

Lucrăm astăzi la cea mai importantă lucrare de infrastructură din București, și anume la Planșeul Unirii. Am finalizat piese importante din inelul median al Capitalei, am lărgit șoseaua Luica - Turnu Măgurele, am făcut pasajul Europa unită, suntem pe ultima sută de metri la pasajul Apărătorii Patriei.

Daniel Băluță: Fiind medic, m-a interesat de fiecare dată să nu las pe nimeni în urmă

Am terminat documentația pentru pasajul de peste Șoseaua Olteniței, am dezvoltat infrastructura sportivă a Bucureștiului, am reușit să facem singurul patinoar funcțional astăzi, un patinoar olimpic pe care se va desfășura inclusiv Campionatul Mondial de Hochei, la începutul anului 2026, am făcut, de asemenea, un amfiteatru ultramodern pentru studenții Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila.

Și acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le-am făcut. Am reabilitat termic sute de blocuri.

Ne-am ocupat, de asemenea, de oamenii aflați în nevoie, pentru că am demonstrat, fie că este vorba de copii, fie că este vorba de vârstnici, sistemele noastre de asigurare de asistență socială au funcționat și funcționează foarte bine, pentru că, fiind medic, m-a interesat de fiecare dată să nu las pe nimeni în urmă.

Am avut această tenacitate, această determinare, am muncit pe brânci împreună cu echipa pe care o conduc, să facem ceea ce am făcut din sectorul 4. Mai este enorm de făcut, să nu mă înțelegeți greșit, dar experiența pe care am căpătat-o aici este nu importantă, ci foarte importantă", a răspuns Daniel Băluță.

Daniel Băluță: Mă aștept la fake-uri în campanie, la fel cum a apărut "lebăda neagră" la prezidențiale

Pe de altă parte, candidatul PSD a anticipat că ar urma să apară falsuri realizate cu mijloace moderne de manipulare, inclusiv Inteligența Artificială, menite să-l compromită.

Băluță a invocat precedentul din campania prezidențială din acest an, când Elena Lasconi, pe atunci președinte USR, a distribuit mai multe imagini menite să sugereze că Nicușor Dan, Victor Ponta și fostul adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, ar fi participat la o întâlnire în apropiere de București, după anularea turului 2 din decembrie 2024.

Atât Nicușor Dan, cât și Victor Ponta au spus la momentul respectiv că imaginile difuzate de Lasconi reprezintă un fals grosolan.

Daniel Băluță: Sunt extrem de liniștit, pentru că, de 10 ani, oamenii au văzut cine sunt

Daniel Băluță: "O campanie electorală, din păcate, poate să aibă multe momente delicate. Am avut extrem de multe piedici, extrem de multe constrângeri în a face lucruri.

Am fost de multe ori certat din punctul acesta de vedere, pentru că am făcut foarte multe lucruri pentru oameni.

Mă aștept la orice în această campanie electorală: la fake news-uri, la ciudățenii, bizarerii. Însă am văzut că toate lucrurile astea nu reprezintă mai mult decât o perdea de fum. Oamenii, în acești 10 ani au văzut ce am făcut."

Mihai Gâdea: "Ați fost anunțat că vor să vă lovească cu ceva sau ...?"

Daniel Băluță: "Nu, dar am văzut exemplul 'lebedei negre' din campania prezidențială, am văzut fake-urile acelea prezentate și strategia pentru foarte mulți contracandidați poate fi aceasta.

Dar sunt extrem de liniștit, pentru că în acești 10 ani oamenii au văzut cine sunt, iar dacă ar fi fost lucruri reale, cu certitudine le-ar fi știut până în momentul acesta. Și, mai mult decât atât, probabil că sigur nu aș fi fost aici, aș fi fost în altă parte.

Așa că, într-o epocă în care fake news-ul, Inteligența Artificială, sunt atât de rafinate, ne putem aștepta la orice."

Mihai Gâdea: "Avem situații cum e cea din Rahova, avem situații cu oamenii în centrul atenției Primăriei Generale sau primarului general."

Daniel Băluță: Oamenilor din Rahova le garantez că vor reveni în calitate de proprietari, nu de chiriași, la locuințele lor reconstruite

Daniel Băluță: "Există două spețe pe care le-am ridicat. Pentru oamenii din Rahova, vreau să mă uit în ochii dumneavoastră și să vă spun următorul lucru: oamenilor aceia, în contextul în care voi ajunge primar general, le garantez faptul că vor reveni la proprietățile lor reconstruite în calitate de proprietari și nu de chiriași.

Există cadru legal, există cadru legal și este o promisiune pe care am făcut-o ieri, când am fost în zona aceea, a vecinilor lor, pentru că este o comunitate extraordinară.

M-a impresionat ceea ce am văzut acolo. Acesta este un lucru.

Apoi, din statisticile pe care ONG-urile le au, vorbim de 50.000 de oameni în vârstă. 50.000 de seniori, pe care nu îi bagă nimeni în seamă.

Oameni care sunt, pur și simplu, într-o stare psihică aparte, unii dintre ei. Alții au probleme deosebite de sănătate. Toți cei care iubim Bucureștiul trebuie să ne implicăm în problemele Bucureștiului.

Nu există un Superman, nu există un om providențial care poate să rezolve toate problemele oamenilor.

De aceea, le rezolvăm împreună cu societatea civilă. Digitalizarea, progresul științei ne pot ajuta foarte mult.

Crearea unor comunități în care oamenii aceștia să poată să vină (contează). Însă esențială pentru a rezolva această problemă este participarea tuturor Direcțiilor de asistență socială, împreună cu societatea civilă, cu ONG-urile care se ocupă de ei".