Bomba campaniei. Lasconi publică poze în care acuză că Nicușor Dan și Ponta s-au întâlnit cu Coldea, după anularea prezidențialelor

Elena Lasconi a publicat fotografiile pe Facebook. FOTO: Colaj Facebook/ Elena Lasconi

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a declarat, joi, despre întâlnirea lui Nicuşor Dan cu Florian Coldea, despre care a făcut referire recent, că a primit un e-mail cu nişte poze, pe care le-a și făcut publice pe Facebook. Atât Nicușor Dan, cât și Victor Ponta au negat ulterior informația și spun că pozele nu sunt reale.

UPDATE 21.30 Și Nicușor Dan spune că pozele sunt false.

„Pozele pe care le-a postat Elena Lasconi sunt un fals grosolan. Această pretinsă întâlnire n-a avut loc niciodată”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

UPDATE 21.25 Victor Ponta a negat, joi seară, că s-a întâlnit cu Nicușor Dan sau cu Florian Coldea.

„Nu m-am întâlnit niciodată cu Nicușor Dan într-o casă privată sau în alt loc, cu excepția dezbaterii de la TVR! NU m-am întâlnit cu Florian Coldea niciodată în 2024 sau 2025 (ne-am întâlnit doar în calitate oficială, când eram premier și el director adjunct)!”, a explicat Ponta.

De asemenea, a mai adăugat că vineri va depune plângere penală împotriva Elenei Lasconi.

ȘTIRE INIȚIALĂ

„Am primit un e-mail cu nişte probe, în acest sens, şi am vrut să văd dacă, întrebându-l, va recunoaşte. Am aşteptat să văd dacă, în al 12-lea ceas, o să spună adevărul. Ştiam că a minţit şi că minte”, a declarat inițial Elena Lasconi, la Europa FM.

Lasconi a menţionat că este vorba despre o întâlnire la care era şi Victor Ponta.

„Cred că era aranjamentul pentru candidatură”, a completat ea.

Ulterior, ea a postat pe Facebook fotografiile, însoțite de un comentariu: „În spiritul adevărului, cred că avem cu toții nevoie de niște explicații pentru aceste fotografii.”

În postarea șefei USR apare și mesajul pe care l-a primit pe e-mail, împreună cu pozele.

„Felicitări, doamna Lasconi pentru curajul de care dați dovadă în luptele pe care le purtați cu acești oameni care vor să întruchipeze dreptatea și corectitudinea. Încă o dată, ați avut dreptate cu afirmațiile făcute.

Sunt paparazzi de 15 ani, am lucrat pentru majoritatea publicațiilor din România și vreau să cred că prin faptul că vă trimit aceste materiale, reușim să schimbăm și ceva în bine în țara asta. Tot ce vă pot spune este că aceste fotografii au fost făcute în decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale”, se mai transmite în mesaj.

Contre între Elena Lasconi și Nicușor Dan, la dezbaterea Antena 3 CNN

În timpul dezbaterii „Un președinte în fața națiunii”, de la Antena 3 CNN, de miercuri seară, candidatul independent la alegerile prezidențiale Nicușor Dan i-a invitat pe susținătorii candidatei USR, Elena Lasconi, să reflecteze cui dau votul în turul întâi pentru a evita ca România să aibă o finală Simion - Ponta sau Simion - Antonescu, ceea ce a dus la un schimb de replici între cei doi candidați.

Elena Lasconi l-a întrebat pe Nicușor Dan dacă a mai avut o altă întâlnire cu Florian Coldea, în afară de cea despre care a vorbit, de la Ambasada Franței, și dacă Florian Coldea are o influență în campania lui electorală.

„Cred că e o eroare de logică. Dacă am spus că m-am întâlnit o singură dată, nu aș fi putut să mă întâlnesc a doua oară. Mai departe, dacă tot am două minute, cred că trebuie să reflectăm foarte serios la ce va fi România după 19 mai. Din păcate, repet, cu grijă să nu ofensez pe oricine vrea să voteze orice, din păcate opțiunile pentru România sunt patru și invit din nou pe susținătorii Elenei Lasconi să reflecteze cui dau votul în turul întâi pentru a evita ca România să aibă o finală Simion - Ponta sau Simion - Antonescu”, a spus Nicușor Dan.

În replică, Lasconi i-a spus lui Nicușor Dan că nu îi respectă pe români.

„Apreciez că mi-ați răspuns, dar nu apreciez faptul că nu-i respectați pe români și, din păcate, am văzut asta. Nu înțeleg de ce mai avem această dezbatere electorală. Nu am putea să rezolvăm cumva rapid cu niște sondaje, să mergem la Curtea Constituțională și să punem președintele? Eu cred că fiecare dintre noi avem șansă, și cei care nu participă, toți cei 11 au șanse, și asta este frumusețea democrației. Și eu îi respect pe români și îi respect și pe toți contracandidații și contracandidata, pentru că asta am făcut toată viața mea”, a susținut Elena Lasconi.

Nicușor Dan a continuat dialogul: „Vreau, doamna Lasconi, să vă aduc aminte - octombrie 2024 - era ceremonia de învestire a primarului și a Consiliului General al Municipiului București și ați venit acolo în sala de consiliu și ați declarat presei: 'îi cer lui Nicușor Dan să medieze între cei trei candidați de dreapta, Lasconi, Ciucă, Orban, astfel încât doar unul dintre noi să intre în competiție, să evităm o finală Simion - Ciolacu''”.