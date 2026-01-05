Ninge în aproape jumătate de țară: circulație îngreunată și restricții pe DN1

1 minut de citit Publicat la 08:16 05 Ian 2026 Modificat la 08:16 05 Ian 2026

Poliția le reamintește șoferilor că, atunci când circulă pe drumuri acoperite cu polei, gheață sau zăpadă, autovehiculele trebuie să fie echipate obligatoriu cu anvelope de iarnă. sursa foto: Getty

Se circulă în condiții de iarnă, luni dimineață, pe drumurile din 19 județe ale țării, unde carosabilul este parțial acoperit cu zăpadă, relatează Agerpres.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, pe DN 1, între kilometrii 102 și 138, pe sectorul cuprins între localitatea Nistorești, din județul Prahova, și limita cu județul Brașov, circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este restricționată. Măsura a fost luată din cauza ninsorilor abundente, pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire.

La nivel național, ninge în județele Arad, Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava și Vrancea. În aceste zone se circulă pe un carosabil parțial acoperit cu zăpadă, mai arată sursa citată.

În sudul și sud-estul țării sunt semnalate ploi slabe, iar carosabilul este umed.

Pe autostrada A1 București – Pitești, între kilometrii 130 și 148, precum și pe autostrada A1 Sibiu – Deva, între kilometrii 225 și 316, ninge, iar traficul se desfășoară cu dificultate.

Pe autostrăzile A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești plouă, vizibilitatea este bună, însă carosabilul rămâne umed.

Poliția le reamintește șoferilor că, atunci când circulă pe drumuri acoperite cu polei, gheață sau zăpadă, autovehiculele trebuie să fie echipate obligatoriu cu anvelope de iarnă. De asemenea, pentru siguranța în trafic, conducătorii auto sunt sfătuiți să asigure o vizibilitate bună din vehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei și geamurilor laterale.

„Circulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei şi nu pătrundeţi pe drumuri închise traficului rutier”, este mesajul poliţiştilor rutieri.