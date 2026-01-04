Imagini cu Radu Miruţă când foloseşte freza de zăpadă, la Rânca: "Cine nu face pârtie e rost de bârfă între vecini"

Imagini cu Radu Miruţă când foloseşte freza de zăpadă, la Rânca. Sursa foto: Radu Miruta / Facebook

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, că, după ce a nins 2 zile încontinuu în staţiunea Rânca, îşi câştigă "dreptul de a fi în tabara celor cu partia făcută", adăugând că "pentru frumusețea asta m-am străduit să fie declarată stațiune de interes național".

"Rânca e mirifică și vara și iarna, dar parcă atunci când e de-a dreptul acoperită de zapadă, e frumusețea absolută. Pentru frumusețea asta m-am străduit să fie declarată stațiune de interes național.

De 2 zile aici ninge cam în continuu, iar cine nu face pârtie e rost de bârfă între vecini dimineața la cafeaua băută în stradă. Așa că mai cu lopata, mai cu freza, îmi câștig dreptul de a fi în tabara celor cu partia făcută", a postat Miruţă.

La sfârşitul lunii octombrie, fostul ministru al Economiei anunţase că Executivul a adoptat o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes naţional.

"Novaciul şi Rânca au fost declarate staţiune turistică de interes naţional. Rânca este, pentru mine, unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească. Are o frumuseţe care îţi taie respiraţia, potenţial imens, dar şi nevoie de dezvoltare reală, de atenţie şi de investiţii.

Am făcut un pas important în direcţia asta: Guvernul, a aprobat hotărârea pe care am iniţiat-o, prin care oraşul Novaci, inclusiv zona Rânca, devine staţiune turistică de interes naţional”, a declarat atunci Miruţă.

El a mai precizat că este o veste bună pentru Gorj și pentru turismul românesc și că Novaciul şi Rânca urcă, în sfârşit, acolo unde merită.