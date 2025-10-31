Radu Miruță anunță că România are o nouă staţiune turistică de interes naţional

Ministrul Economiei a mai precizat că este o veste bună pentru turismul românesc / Foto: Hepta

Radu Miruță, ministrul Economiei, a anunțat, vineri, pe pagina de Facebook, că Executivul a adoptat, în şedinţa de astăzi, o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes naţional.

„Novaciul şi Rânca au fost declarate astăzi staţiune turistică de interes naţional. Rânca este, pentru mine, unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească. Are o frumuseţe care îţi taie respiraţia, potenţial imens, dar şi nevoie de dezvoltare reală, de atenţie şi de investiţii.

Astăzi am făcut un pas important în direcţia asta: Guvernul, a aprobat hotărârea pe care am iniţiat-o, prin care oraşul Novaci, inclusiv zona Rânca, devine staţiune turistică de interes naţional”, a scris, pe Facebook, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă.

Ministrul a mai precizat că este o veste bună pentru Gorj și pentru turismul românesc și că Novaciul şi Rânca urcă, în sfârşit, acolo unde merită.

„E o veste bună pentru Gorj, pentru turismul românesc şi pentru toţi cei care cred că România merită să-şi pună în valoare locurile cu adevărat speciale. Novaciul şi Rânca urcă, în sfârşit, acolo unde merită”, a mai scris ministrul.

Originar din Novaci, Miruţă afirmă că a avut „o emoţie suplimentară” să fie ministrul a cărui semnătură se află pe documentul caere atestă oraşul ca fiind staţiune de interes naţional.

El a mai adăugat că acest lucru înseamnă un acces prioritar la finanțări guvernamentale și europene; orioritate pentru proiecte de infrastructură; creșterea atractivității pentru investitori; promovare națională și internațională și dezvoltare locală și un nivel de trai mai bun pentru oameni.