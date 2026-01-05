Zeci de mii de bucureșteni și-au petrecut noaptea în frig. Când va fi remediată avaria majoră de la CET Sud

Zeci de mii de bucureșteni au fost nevoiți să înfrunte frigul în propriile locuințe, după ce o avarie majoră s-a produs la sistemul de termoficare din Capitală. Peste 1.000 de blocuri au rămas fără apă caldă și căldură, cele mai multe în sectoarele 2 și 3.

Avaria a avut loc duminică dimineață, la CET Sud, iar din această cauză agentul termic este livrat sub parametrii normali în mai multe zone din București. Sunt afectate blocuri din sectoarele 2 și 3, dar și, parțial, din sectoarele 4 și 5. Printre cele mai afectate cartiere se numără Pantelimon, Colentina, Ștefan cel Mare, Teiul Doamnei și zona Pieței Muncii.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, avaria a fost provocată de un cazan-turbină de la CET Sud, aflat în administrarea Ministerului Energiei. Din cauza problemei tehnice, temperatura agentului termic este cu aproximativ 8 grade Celsius sub nivelul normal.

Situația este pusă și pe seama infrastructurii învechite, întrucât echipamentele utilizate datează din anii ’60–’70 și nu au beneficiat de suficiente investiții și modernizări.

Conform ELCEN, termenul estimat pentru remedierea avariei este 7 ianuarie, după care va fi necesar un interval suplimentar de aproximativ 24 de ore pentru revenirea temperaturii agentului termic la parametri normali.