Șeful mercenarilor, prima apariție în fața judecătorilor în acest an. Horațiu Potra cere să fie eliberat

Horațiu Potra escortat de poliție, pe aeroportul Otopeni. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Horațiu Potra încearcă din nou să scape de măsura arestului preventiv. Șeful mercenarilor va încerca să îi convingă pe magistrații Curții de Apel București că întoarcerea sa în România reprezintă dovada bunelor sale intenții și că, în aceste condiții, ar trebui să fie pus în libertate.

Potrivit informațiilor disponibile, Horațiu Potra le va spune judecătorilor că este nedrept ca el, fiul său și nepotul său să fie singurii inculpați trimiși în judecată în dosarul tentativei de lovitură de stat care se află încă în spatele gratiilor. Acesta susține că a acceptat să revină în România pentru a-și dovedi nevinovăția și că cea mai bună dovadă a faptului că va colabora cu autoritățile și nu va încerca să se sustragă urmăririi penale este chiar acceptarea extrădării sale în regim de urgență.

Horațiu Potra se află de aproximativ două luni în arest, după ce a fost extrădat din Dubai. Până în prezent, magistrații au respins toate contestațiile formulate de acesta, atât cele privind măsura arestului preventiv, cât și contestația la validarea mandatului de arestare emis în lipsă.

În cazul în care judecătorii Curții de Apel București vor respinge din nou argumentele apărării și vor decide menținerea măsurii preventive, avocații lui Horațiu Potra intenționează să se adreseze Înaltei Curți de Casație și Justiție. Aceștia vor solicita înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau, într-un scenariu considerat optimist de apărare, cu măsura controlului judiciar.

Aceasta este prima apariție a lui Horațiu Potra, în acest an, în fața magistraților Curții de Apel București.

O nouă înfățișare este programată pentru data de 26 ianuarie, când va fi judecat în același dosar cu fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și cu cei 20 de mercenari inculpați. La acel termen, instanța urmează să decidă dacă validează rechizitoriul și dacă procesul va începe oficial.