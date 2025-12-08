Petrișor Peiu: „Vedem un progres însemnat al AUR în alegeri. Nu am auzit să i se ceară demisia lui George Simion”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu. Sursa foto: Hepta

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a respins ipoteza potrivit căreia preşedintelui AUR, George Simion, i s-ar fi cerut demisia în urma rezultatelor de la alegerile locale pentru Primăria Capitalei, de duminică, şi a subliniat că partidul a avut „creşteri” succesive ale scorului electoral de la înfiinţare până în prezent, transmite Agerpres.

„Din punct de vedere instituţional, George Simion a fost ales acum o săptămână preşedintele AUR pentru patru ani, deci până în anul 2029. Nu am auzit să i se ceară nici demisia, nici să fie contestată activitatea dânsului. Este destul de dificil să consideri sau să numeşti un eşec acest şir de creşteri succesive ale scorului partidului. Nu cred că eşecul trebuie legat neapărat de necâştigarea sau de pierderea poziţiei de primar general sau de preşedinte de consiliu judeţean, în măsura în care, repet, vedem un progres însemnat de la alegere la alegere a procentajului pe care îl obţine partidul AUR. Pe de altă parte, George Simion este cel care a fondat partidul sau unul dintre cei mai importanţi dintre cei care au fondat partidul”, a afirmat Peiu, luni, la Parlament, într-o conferinţă de presă.

„Noi dorim ca Gheorghe Piperea să fie alături de noi în echipa de conducere”

Pe de altă parte, Peiu a amintit că europarlamentarul Gheorghe Piperea este aşteptat să accepte „o poziţie de conducere” în AUR.

„A anunţat că nu ia în considerare ieşirea din partid, că rămâne europarlamentar AUR şi că analizează modalitatea în care se va implica, în viitor, în efortul de coordonare a partidului. El este binevenit, abia îl aşteptăm să ocupe una din funcţiile de conducere din partid (...).

Dânsul nu a spus că este supărat pe AUR, ci a spus că în perioada următoare va încerca să se concentreze pe activitatea de europarlamentar. Eu vă spun că, din punctul nostru de vedere, noi dorim să fie alături de noi în echipa de conducere. Dânsul ştie că are şi o ofertă din partea noastră de a ocupa o poziţie de conducere în partid”, a detaliat Peiu.

Deputatul AUR Ştefăniţă-Alin Avramescu a punctat că în partid „nu există dezertări, nu există niciun fel de plecări”.

Pe 28 noiembrie, Petrişor Peiu a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere (CNC) al AUR, avându-l contracandidat pe Gheorghe Piperea, iar pe 30 noiembrie, la Congresul AUR, a fost aleasă conducerea AUR.

„Lucrurile, în ce mă priveşte, se îndreaptă abrupt către revenirea la matca mea de avocat, profesor şi om simplu, neimplicat politic. Rămâne, foarte probabil, ca 'influenţa' noastră asupra politicului să se facă doar prin vot sau presiune social-economică. Şi, cu smerenie zic, prin unele idei pe care le mai facem publice, din când în când, mai precis, când legacy şi social media nu apucă să ne arunce dincolo de zidurile cetăţii, pentru delict de opinie”, a scris Piperea pe Facebook, pe 30 noiembrie.

Anca Alexandrescu, candidata independentă la alegerile pentru Primăria Capitalei, dar susținută de AUR, a ieșit pe locul al doilea, cu 21,77% din voturi.