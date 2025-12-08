Cum au fost umilite „vedetele” alegerilor din București. Nețoiu și Burcea au obținut mai puține voturi decât un candidat retras

Gigi Nețoiu și George Burcea au obținut mai puține voturi decât retrasul Eugen Teodorovici FOTO: Inquam Photos/ George Călin și Octav Ganea

Alegerile locale parțiale pentru Primăria Primăria București, desfășurate pe 7 decembrie, au marcat un moment de tranziție neașteptat în peisajul politic bucureștean. După ce Nicușor Dan, fostul primar general, a fost ales președinte al României, Bucureștiul s-a trezit într-o cursă electorală accelerată, cu o prezență de doar aproximativ 32%, cea mai scăzută înregistrată în ultimii ani pentru un scrutin de această magnitudine. La finalul zilei, Ciprian Ciucu a ieșit primar, rezultatul fiind pentru mulți unul așteptat, dar complet neașteptat a fost candidatul clasat pe locul 6 - Eugen Teodorovici - care era, de fapt, retras din cursă.

Ciprian Ciucu a câștigat detașat alegerile, cu 211.562 de voturi, fiind urmat în clasament de Anca Alexandrescu (128.405 voturi) și Daniel Băluță (120.001 voturi). Top 5 este completat de Cătălin Drulă și Ana Ciceală.

Dar dincolo de aceste figuri proeminente, următorii clasați dezvăluie o poveste cu accente comice. Un candidat retras din cursă - Eugen Teodorovici - dar prezent pe buletinele de vot pentru că a făcut anunțul după ce acestea au fost tipărite, a obținut mai multe voturi decât nume cu oarecare notorietate precum Gigi Nețoiu și George Burcea.

Astfel, Teodorovici a fost votat de 1.610 oameni, în timp ce Burcea - de la POT - a obținut 1.181, iar Gigi Nețoiu 1.104.

Alegerile din 2025 au fost convocate în regim de urgență, după demisia lui Nicușor Dan, și au implicat un număr record de candidați care a fragmentat și mai mult votul. Biroul Electoral Central (BEC) a centralizat rezultatele oficiale în câteva ore, confirmând o polarizare clară: partidele tradiționale și cele emergente au dominat topul, în timp ce independenții sau figurile excentrice au rămas în umbră. Ultimii clasați, nu toți anonimi, care au mizat pe recunoașterea publică acumulată în fotbal, divertisment ori afaceri, au strâns împreună sub 10% din voturi.

Unul dintre cei mai vizibili în această galerie a eșecurilor este Gigi Nețoiu, fost investitor în fotbal și om de afaceri cu un profil controversat.

La fel de emblematic este cazul lui George Burcea, actorul din telenovele și fost soț al cântăreței Andreea Bălan, candidat din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT). Burcea, cu o imagine publică construită pe scandaluri tabloid și apariții în seriale TV, a intrat în cursă cu un discurs anti-sistem, pledând pentru „o generație nouă, curată de corupție”.