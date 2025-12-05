Un candidat la Primăria București a lucrat la Securitate, transmite CNSAS. În ce condiții poate fi exclus din cursa electorală

Arhivele CNSAS de la Popesti-Leordeni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a transmis vineri că, în urma verificării candidaţilor pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, a primit dovezi că unul dintre candidații la Primăria București a fost ofițer al Securității înainte de Revoluție.

CNSAS anunță că Gheorghe (Gigi) Nețoiu, candidat la funcția de primar general al Municipiului București, a fost cadru al Securității Municipiului București între anii 1985–1989, conform unei fișe de evidență cadre primite de instituție pe 25 noiembrie 2025. Documentul este nou și neprocesat anterior, iar verificările prevăzute de OUG 24/2008 sunt în curs de finalizare, urmând să fie comunicate public „cu celeritate”.

În ce condiții poate fi exclus un candidat care a colaborat cu Securitatea

Conform legislației în vigoare, dacă o persoană care a colaborat sau lucrat pentru Securitate a încălcat drepturi și libertăți fundamentale ale omului, aceasta nu are dreptul să candideze pentru funcții publice.

Decizia finală depinde de verdictul CNSAS, care stabilește dacă activitatea depistată se încadrează în aceste prevederi.

Ce declara Gheorghe Nețoiu în 2012

Nu este prima dată când trecutul său este discutat public. În 2012, când candida pentru Camera Deputaților din partea PP-DD, Gheorghe Nețoiu declara:

„Nu am colaborat cu Securitatea. Eu am lucrat ca ofiţer la Securitate“, afirma acesta atunci.

În declarația pe propria răspundere depusă la acea vreme, Nețoiu scria explicit: „Declar pe propria răspundere că am fost lucrător al securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a)–c) din ordonanţa de urgenţă. Potrivit articolului 2, alin. a) din OUG 24/2008, are calitatea de „lucrător al Securității” orice persoană care, având rang de ofițer sau subofițer al Securității ori al Miliției cu atribuții pe linie de securitate, „a desfășurat activități prin care a suprimat sau îngrădit drepturi și libertăți fundamentale ale omului.”, scria Nețoiu atunci, în declaraţia pe propria răspundere de colaborare cu Securitatea, potrivit Adevărul.

Lista completă a candidaților verificați de CNSAS

CNSAS a procesat date pentru 43 de candidați în alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025. Dintre aceștia, 29 sunt născuți după 22 decembrie 1973 și nu intră sub incidența legii.

Pentru ceilalți candidați, situația este următoarea:

Alexandrescu (Andronic) Anca-Nicoleta, 18.10.1972 – Primar general, București – Se emite adeverință. Asoltanei Vasile, 20.07.1968 – Primar, Vânători, Iași – Adeverința nr. 2897/2021, rămasă valabilă. Ciolacu Ion-Marcel, 28.11.1967 – Președinte, CJ Buzău – Adeverința nr. 388/2009, rămasă valabilă. Dogaru Aurel, 12.06.1971 – Președinte, CJ Buzău – Adeverința nr. 2584/2024, rămasă valabilă. Filip Constantin Tițian, 20.08.1961 – Primar general, București – Adeverința nr. 82/2013, rămasă valabilă. Floarea Liviu-Gheorghe, 04.07.1970 – Primar general, București – Decizia nr. 1015/2007, rămasă valabilă. Gheorghica Dumitru, 22.10.1970 – Primar, Vânători, Iași – Se emite adeverință. Ionescu Alexandru, 14.12.1973 – Primar, Lumina, Constanța – Adeverința nr. 1522/2021, rămasă valabilă. Magheru Cristin, 18.07.1960 – Primar, Cârța, Sibiu – Adeverința nr. 2615/2011, rămasă valabilă. Neder (Asoltanei) Maria, 07.07.1969 – Primar, Vânători, Iași – Se emite adeverință. Onofrei Vasile, 01.12.1970 – Primar, Mihai Eminescu, Botoșani – Adeverința nr. 4398/2017, rămasă valabilă. Teodorovici Eugen-Orlando, 12.08.1971 – Primar general, București – Decizia nr. 66/2002, rămasă valabilă. Trifu Dănuț Angelo, 13.10.1959 – Primar general, București – Adeverința nr. 331/2021, rămasă valabilă.