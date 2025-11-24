Ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile pentru Primăria București 2025: Drulă, candidatul USR, va fi pe prima poziție

Biroul Electoral Municipal a stabilit luni ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile locale parţiale pentru Primăria București.

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, va fi pe prima poziție pe buletinul de vot, la alegerile pentru postul de primar general al Capitalei, după cum a anunțat chiar el, pe o rețea socială. „Să facem din 7 decembrie ziua în care Bucureștiul continuă pe drumul onest”, a transmis acesta.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, ordinea, după tragerea la sorți, este următoarea:

Cătălin Drulă Daniel Băluță George Burcea Ciprian Ciucu Ana-Maria Ciceală Liviu Gheorghe Florea Gheorghe Macovei Oana Crețu Mihai Lasca Rareș Lazăr Anca Alexandrescu Dan Trifu Eugen Orlando Teodorovici Gheorghe Nețoiu Vlad Gheorghe Angela Negrotă Filip Titian

„Biroul Electoral de Circumscripţie Nr. 42 - Municipiul Bucureşti, constituit la alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti din data de 7 decembrie 2025, aduce la cunoştinţă faptul că, în data de 24 noiembrie, la ora 17:30, la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie Nr. 42, situat în strada Batiştei nr. 13, sector 2, va avea loc tragerea la sorţi în vederea stabilirii numărului de ordine de pe buletinul de vot, derulată conform prevederilor art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2025 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare'”, se arată într-un comunicat al BEM.

La tragerea la sorţi pot participa reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, care au depus candidaţi.

Cine candidează în 2025 pentru postul de Primar General al Capitalei

În cursa pentru funcţia de primar general se află 17 candidaţi:

* Cătălin Drulă (USR)

* Ciprian Ciucu (PNL)

* Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianţa electorală ''Dreptate pentru Bucureşti'' și susținut de AUR)

* George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)

* Daniel Băluţă (PSD)

* Ana Maria Ciceală (Partidul Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate)

* Rareş Lazăr (Partidul România în Acţiune)

* Oana Creţu (Partidul Social Democrat Unit)

* Vlad Gheorghe (independent)

* Eugen Orlando Teodorovici (independent)

* Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)

* Gheorghe Neţoiu (independent)

* Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache)

* Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioţii Poporului Român)

* Angela Negrotă (independent)

* Dănuţ Angelo Trifu (independent)

* Constantin-Titian Filip (independent).