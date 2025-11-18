Lista candidaţilor admişi la alegerile pentru Primăria Capitalei. Trei candidaturi au fost respinse

Biroul Electoral al Municipiului (BEM) București a transmis, marţi seară, lista candidaturilor admise la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. Din cei 21 de candidaţi, trei candidaturi au fost respinse. Contestaţiile se pot depune în 24-48 ore de la afișare, între 18-19 noiembrie.
Marţi seară, BEM a transmis lista candidaturilor admise pentru alegerile Primăriei Capitale. Astfel, cei admişi sunt următorii:
- Cătălin Drulă - USR
- Ciprian Ciucu - PNL
- George-Valentin Burcea - POT
- Anca Alexandrescu - Candidat independent, propus de alianţa electorală "Dreptate pentru Bucureşti"
- Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) - Candidat independent
- Daniel Băluţă - PSD
- Dănuţ-Angelo Trifu - Candidat independent
- Eugen Teodorovici - Candidat independent
- Gheorghe Neţoiu - Candidat independent
- Ioan Mihai Lasca - PPR (Partidul Patrioții Poporului Român)
- Dan Gheorghe Vlad - Candidat independent
- Ana-Maria Ciceală - SENS
- Oana Creţu - PSDU (Partidul Social Democrat Unit)
- Rareş Lazăr - "România în acţiune"
- Angela Negrotă - Candidat independent
- Liviu Gheorghe Florea - PNT-MM (Partidului Național Tărănesc Maniu-Mihalache)
- Gheorghe Macovei - PRM (Partidul România Mare)
- Constantin Titian Filip - Candidat independent
Trei candidaţi au fost respinşi: Dumitrică Stan, Maria Marcu și Dan-Cristian Popescu, toţi independenţi.
Contestațiile pot fi depuse de cetățeni, partide sau alianțe în 24-48 ore de la afișare, între 18-19 noiembrie. BEM soluționează aceste contestații în 24 ore, ultima zi fiind 20 noiembrie 2025. Hotărârile pot fi atacate la Tribunalul București, care decide definitiv până pe 21 noiembrie. Campania electorală începe pe 22 noiembrie.