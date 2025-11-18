Lista candidaţilor admişi la alegerile pentru Primăria Capitalei. Trei candidaturi au fost respinse

1 minut de citit Publicat la 23:19 18 Noi 2025 Modificat la 13:41 21 Noi 2025

Marţi seară, BEM a transmis lista candidaturilor admise pentru alegerile Primăriei Capitale. Foto: Getty Images

Biroul Electoral al Municipiului (BEM) București a transmis, marţi seară, lista candidaturilor admise la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. Din cei 21 de candidaţi, trei candidaturi au fost respinse. Contestaţiile se pot depune în 24-48 ore de la afișare, între 18-19 noiembrie.

Marţi seară, BEM a transmis lista candidaturilor admise pentru alegerile Primăriei Capitale. Astfel, cei admişi sunt următorii:

Trei candidaţi au fost respinşi: Dumitrică Stan, Maria Marcu și Dan-Cristian Popescu, toţi independenţi.

Contestațiile pot fi depuse de cetățeni, partide sau alianțe în 24-48 ore de la afișare, între 18-19 noiembrie. BEM soluționează aceste contestații în 24 ore, ultima zi fiind 20 noiembrie 2025. Hotărârile pot fi atacate la Tribunalul București, care decide definitiv până pe 21 noiembrie. Campania electorală începe pe 22 noiembrie.