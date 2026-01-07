Şase copii ar fi fost abuzaţi sexual de agenţii Centrului Educativ Buziaş. Procurorii au aflat abia după două săptămâni

Centrul Educativ Buziaş. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Centrul Educativ Buziaş / Facebook

Mai mulți băieți cu vârste cuprinse 15 și 17 ani, încarcerați la Centrul Educativ Buziaș, ar fi fost obligați de doi gardieni să întrețină relații sexuale între ei. Asta în timp ce respectivii polițiști de penitenciar îi priveau. În cazul în care refuzau, minorii ar fi fost dezbrăcați cu forța de către cei doi bărbați și bătuți la pielea goală. Deși copiii s-au plâns conducerii, cazul a ajuns pe masa procurorilor abia câteva săptămâni mai târziu.

Totul s-a aflat după ce unii dintre copiii au mers la şeful de tură, pe 28 noiembrie şi s-au plâns că sunt abuzaţi sexual. Acesta a sesizat mai departe conducerea centrului, care a făcut verificări sumare şi nu a constatat ceva grav. Abia o sătpămână mai târziu, pe 7 decembruie, la apelul de dimineaţă au venit specialiştii de la reintegrare, care i-au consiliat pe copii. Aşa au aflat că sunt şase victime.

"Potrivit datelor din anchetă, doi subofițeri ai Centrului Educativ Buziaş escortau potențialele victime în birouri care, în interior, nu erau supravegheate video. Acolo, în spatele ușilor închise, adolescenţii au povestit că erau obligați de gardieni să întrețină relații sexuale între ei, în timp ce angajații centrului de reeducare îi priveau. Minorii au susţinut că pentru actutele sexuale, erau plătiţi cu chiştoace de ţigări. Dacă refuzau să se supună, spun că erau dezbrăcaţi şi bătuţi", a explicat corespondentul Antena 3 CNN, Andreea Borboros.

"Conducerea Centrului Educativ Buziaş a reacţionat prompt şi a luat măsuri imediate pentru verificarea aspectelor sesizate de către persoanele internate", a afirmat Raluca Ţucu, purtătorul de cuvânt al Centrului.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj au deschis o anchetă după ce ofițerii Corpului de Control au descins la Centrul Educativ.

"Agenţii au declarat că sunt nevinovaţi, că nu au pus minorii să întreţină relaţii sexuale. Cum au explicat faptul că îi duceau în birou? Aceştia au venit cu o explicaţie greu de crezut, cum că ar fi insoţit minorii în centrul respectiv să facă curăţenie", a adăugat liderul sindical din ANP, Cosmin Dorobanţu.



ANP nu poate să îi cerceteze disciplinar pe agenţi până când acţiunea penală nu se termină, aşa că a decis să îi mute în altă parte, unde nu au contact direct cu deţinuţi minori.

"În ciuda acuzațiilor deosebit de grave, procurorii nu au avut suficiente probe pentru emiterea unor ordonanțe de reținere. În schimb, conform unor surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, ei ar fi fost trimiși la o altă închisoare. Totodată, ar fi fost mutată și șefa Sectorului Operativ, care a ajuns la Penitenciarul Arad. Şi, la solicitarea ministrului Justiției, Radu Marinescu, directoarea Centrului Educativ Buziaș şi-a prezentat demisia. Mandatul ei va înceta cu data de 15 ianuarie şi ar urma să revină pe fosta ei funcţie, la Penitenciarul Iași", a explicat Cristina Filip, reporter Antena 3 CNN.



Este luată în discuţie acum şi lentoarea cu care s-a răspuns la acuzaţiile aduse de copii. Practic, dosarul a fost deschis de procurori abia după două săptămâni de la prima sesizare, pentru că atunci au ajuns informaţiile la ei.