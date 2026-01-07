Acuzații grave din PNL și USR la adresa ministrului Sănătății. Rogobete răspunde ironic: Cel mai probabil nici nu știu unde e femurul

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Facebook/ Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a răspuns, miercuri, acuzațiilor venite din partea mai multor politicieni potrivit cărora ar fi încercat să mușamalizeze moartea tânărului de 25 de ani internat la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Rogobete spune că a sesizat din timp Colegiul Medicilor și anunță controale administrative la spital. De asemenea, spune ironic că nu va explica „lucruri medicale unui politician care cel mai probabil nu știe unde se află femurul”.

„Am văzut în spațiul public declarațiile unor politicieni legate de situația de la Spitalul Județean de Urgență Buzău și consider necesar să fac câteva clarificări, pentru ca oamenii să nu fie dezinformați, mai ales din punct de vedere medical. Am fost informat în timp util și am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România, singura instituție care se poate pronunța din punct de vedere medical”, spune Rogobete.

Potrivit acestuia, Colegiul Medicilor va face verificările necesare și va oferi un răspuns clar legat de situația pacientului politraumatizat.

Ministrul neagă categoric acuzațiile de mușamalizare, lansate de mai mulți politicieni.

„Este o afirmație nefondată și profund incorectă. Nu am mușamalizat niciodată nimic. Dimpotrivă, am fost ministrul care a spus adevărul și a scos la lumină probleme ascunse ani de zile”, afirmă Rogobete.

În paralel cu analiza medicală, Ministerul Sănătății va verifica și modul în care este administrat spitalul. Rogobete anunță că, în perioada următoare, la Spitalul Județean Buzău va avea loc un audit administrativ, precum și controale ale Corpului de Control.

„Am discutat inclusiv cu președintele Consiliului Județean Buzău”, precizează ministrul.

Alexandru Rogobete critică dur comparațiile făcute între cazul de la Buzău și tragedia de la Iași, unde mai mulți copii au murit în urma unor infecții grave. „A compara situația de la Buzău cu cea de la Iași este aberant. La Iași vorbeam despre decesele unor copii, infecții neraportate, protocoale încălcate și lipsa infrastructurii minime în ATI”, explică ministrul, subliniind că acolo era vorba despre o situație care punea în pericol vieți.

În mesajul său, Rogobete îi acuză pe unii politicieni că folosesc cazul în scop electoral și că fac acuzații fără bază. „Medicina nu se face din declarații politice și nici din acuzații fără fundament”, spune ministrul, adăugând ironic că nu va explica „lucruri medicale unui politician care cel mai probabil nu știe ce este sau unde se află femurul”.

Emanuel Ungureanu: Domnul Rogobete este pesedist, înainte de a fi ministru al Sănătăţii

Deputatul USR de Suceava Emanuel Ungureanu, fost deputat de Buzău în mandatul 2020–2024, a lansat acuzaţii dure la adresa ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi a conducerii spitalului. Într-o postare pepagina sa de Facebook, Ungureanu se întreabă: ”De ce nu trimite Rogobete Inspecţia Sanitară de Stat la Spitalul Judeţean Ciolacu Buzău?”. Acesta susţine că tânărul „a murit cu zile în Spitalul Judeţean Buzău controlat de PSD Buzău Ciolacu” şi acuză lipsa unei reacţii ferme din partea Ministerului Sănătăţii.

”Dacă ar fi trimis Inspecţia Sanitară de Stat la Spitalul Judeţean din Buzău sau Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii, am fi aflat cât de prost este condus acest spital sub coordonarea PSD Buzău”, susţine Ungureanu.



În finalul mesajului său, Emanuel Ungureanu a lansat un atac politic direct la adresa ministrului Sănătăţii, afirmând că „domnul Rogobete este pesedist, înainte de a fi ministru al Sănătăţii, lucru pe care îl ştim cu toţii”.

Acuzații de mușamalizare au venit și din partea celor din PNL. Filiala Iași îl acuză pe Rogobete că muşamalizează cazul de la Buzău şi nu trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean. Potrivit liberalilor ieşeni, ministrul Sănătăţii a făcut “paradă de marketing“ în cazul tragediei de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde mai mulţi copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie, deplasându-se în repetate rânduri la unitatea medicală ieşeană, dar acelaşi ministru “închide ochii la tragedia de la Buzău, în fieful lui Ciolacu“.

Cazul de la Buzău a provocat proteste în curtea spitalului, după ce tânărul de 25 de ani, rănit într-un accident rutier, a murit la câteva zile după internare. Potrivit conducerii spitalului, pacientul avea o fractură închisă de femur și urma să fie operat, însă starea sa s-a agravat brusc și a decedat în Secția de Terapie Intensivă. Cauzele exacte urmează să fie stabilite în urma necropsiei.

Între timp, ancheta penală este în desfășurare.