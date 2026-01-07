Până când se ține bradul împodobit și ce facem cu el după sărbători. Reguli de colectare gratuită în București: Cine riscă amenzi

Tradiţia spune să păstrăm bradul împodobit până la Sfântul Ion, pe 7 ianuarie, când se încheie oficial sărbătorile de iarnă. Odată trecută această zi, mulţi se întreabă cum să procedeze cu bradul de Crăciun, mai ales în marile oraşe unde colectarea deşeurilor este reglementată strict. Primăriile, alături de numeroşi operatori privaţi de salubritate, organizează campanii speciale pentru colectarea brazilor, gratuit, direct de la domiciliu sau din puncte fixe.

În această perioadă, în Bucureşti, aproape toţi operatorii de salubritate adună brazii gratuit din faţa casei sau de la blocuri. Cei care nu oferă acest serviciu, au organizat mai multe puncte de colectare, unde cetăţenii pot veni să aducă bradul. Şi unele magazine au campanii de colectare, iar în schimbul brazilor, oferă vouchere.

De la începutul anului, au fost colectaţi aproximativ 10.000 de brazi doar în Sectorul 5 al Capitalei, dar numărul urmează să crească în această perioadă.

Brazi de Crăciun transformați în compost

Pentru colectare, brazii trebuie să fie depozitaţi corect şi să fie curăţaţi de ornamente, pentru a nu împiedica procesul de reciclare.

„Din momentul în care ajung în posesia noastră, ei sunt tocaţi, sunt transformaţi în compost, urmând ca acest compost să fie folosit în reamenajarea parcurilor din Sectorul 5. Am încercat să creăm un sistem cât mai simplu de colectare al brazilor din sector, mai exact: cei care locuiesc la bloc îi pot lăsa în spatele blocului, iar cei care locuiesc la casă, în faţa porţii.”, a eplicat pentru Antena 3 CNN, un reprezentant al Primăriei Sectorului 5.

Oamenii se bucură că există alternative şi nu mai sunt nevoiţi să se gândească ce să facă cu bradul după sărbători.

Cei care au puţin timp liber şi un strop de imaginaţie, pot transforma bradul în elemente de decor sau să îi găsească o altă întrebuinţare.

De exemplu, tulpina bradului poate deveni suport pentru un ghiveci de flori supraetajat în timp ce crengile de brad pot fi parte din decoraţiuni exterioare.

Conform statisticilor, la nivel european se taie anual peste 60 de milioane de brazi pentru Crăciun.

Cei care lasă bradul la întâmplare pe stradă, în România, riscă amenzi de pînă la 500 de lei.