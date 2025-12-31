Capitala din UE unde brazii nevânduți de Crăciun ajung „desert” pentru animale, la grădina zoologică din oraș. Unii sunt „împodobiți”

La Grădina Zoologică din Praga, unele animale ca desert brazii de Crăciun nevânduți, 29 decembrie 2025. Sursa foto: Profimedia Images

Săptămâna aceasta, la Grădina Zoologică din Praga, unele animale au avut parte de un meniu neobișnuit: brazii de Crăciun nevânduți.

Elefanții indieni și girafele nordice Nubiene (girafe Rothschild) au primit brazi ca „desert”.

Unii dintre brazi au fost „împodobiți” cu legume și fructe, iar imaginile surprinse pe 29 decembrie 2025 la Grădina Zoologică din Praga arată fericirea unui elefant care se bucură de acest „preparat” inedit.

Aceștia reprezintă nu doar o alternativă ecologică la eliminarea lemnului, ci și o diversificare a dietei animalelor. Brazii conțin fibre și vitamine, contribuind la un mic plus de nutrienți în alimentația lor.