Un cerb "vampir", cea mai morocănoasă pisică şi un vultur bărbos sunt cele mai neobișnuite animale din Mongolia

Cerbul "vampir" şi vulturul bărbos, printre cele mai rare animale din Mongolia. Sursa colaj foto Getty Images

Un cerb "vampir", cea mai morocănoasă pisică şi un vultur bărbos sunt cele mai neobișnuite animale din Mongolia, a relatat BBC Wildlife Magazine. Țara stepelor nesfârșite, aşa cum mai este numită inima fostului Imperiu Mongol, este una dintre destinațiile mai puțin explorate care atrage atenția prin fauna sa rară și greu de observat. În zone izolate, accesibile doar prin expediții organizate, pot fi întâlnite unele dintre cele mai surprinzătoare specii din lume.

Cu o suprafață de circa 1,56 milioane de kilometri pătrați – de aproape șase ori mai mare decât România –, Mongolia este una dintre acele destinații mai puțin cunoscute care ar trebui să se afle pe lista călătoriilor de vară. Şi asta pentru că trăiesc unele dintre cele mai stranii și greu de găsit specii din lume, dar şi pentru că turiştii au ocazia să păşească pe un tărâm al contrastelor geografice și al unei istorii remarcabile.

Cerbul moscat siberian, supranumit cerbul "vampir", vulturul bărbos, pisica Pallas, cunoscută şi ca "Manul", dar şi antilopa saiga sunt patru animale surprinzătoare care sunt întâlnite pe teritoriul Mongoliei. Masculul de cerb moscat este cunoscut pentru legătura lor cu industria parfumurilor – de unde provine și termenul "mosc" din denumire.

Masculul de cerb moscat are pe abdomen un fel de "bulb" de mărimea unei mingi de golf, păroasă, în care se află o substanță cu care animalul atrage femelele, îşi marchează teritoriul și îşi alungă rivalii, au mai scris jurnaliştii de la BBC. Acest bulb cântărește 20 - 30 de grame, dintre care 10 - 20 de grame reprezintă materie folosibilă.

Cerbul "vampir" trebuie să fie omorât pentru ca moscul să poată fi extras. Un kilogram de mosc înseamnă uciderea a 160 de exemplare de cerb moscat. Având în vedere că ingredientul este foarte căutat în parfumurile de lux și în medicina tradițională, toate speciile de cerbi moscați și populațiile lor au fost puse în pericol.

Întâlnit şi în Mongolia, cerbul moscat trăieşte şi în pădurile de munte din India, Pakistan, Tibet, China, Siberia. În prezent, vulturul bărbos este strict protejat și rămâne o pasăre enigmatică, dovadă vie a diversității și complexității naturii.

Vulturul bărbos poate fi admirat cu ușurință în Deșertul Gobi, aflat în sudul Mongoliei, unde o zonă numită "Yolyn Am" care le poartă numele. Aspectul lui este impunător: anvergura aripilor se apropie de 3 metri, iar penajul alb-roșcat de pe piept contrastează cu "barba" neagră de pene aflate sub cioc, detaliu care i-a inspirat numele. Privirea lui pătrunzătoare, încadrată de cercuri roșii în jurul ochilor, îi conferă o expresie aproape mitică, ce i-a alimentat reputația de pasăre misterioasă și temută.

Unicitatea vulturului bărbos stă în dieta neobișnuită pe care o are: spre deosebire de alți necrofagi,acesta se hrănește aproape exclusiv cu oase – peste 70% din hrană, întrucât sucul său gastric extrem de acid reușește să digere chiar și bucăți dure de 20 - 25 cm. Pentru că nu au dinți, caută adesea oase mai mici pe care le înghit întregi.

Oasele mai mari le ridică în zbor și le lasă să cadă de la înălțime pentru a le sparge în bucăți ușor de digerat. Această strategie uimitoare i-a adus renumele de "colecționar de oase" al munților.

Azi, vulturul bărbos este strict protejat și mai poate fi întâlnit în Munții Alpi, Pirinei și în lanțuri muntoase din Asia și Africa. Sursa foto: Getty Images

Cunoscută și sub numele de manul, pisica lui Pallas are dimensiunea unei pisici domestice și cea mai deasă blană dintre toate felinele sălbatice. Pentru expresia pe care o are, micuţa felină s-a ales cu reputația de cea mai morocănoasă pisică din lume, iar culoarea sa gălbuie-roșiatică îi oferă un camuflaj perfect printre stepele stâncoase în care trăiește.

Peter Simon Pallas a descoperit această rasa de pisici in anul 1776. În afară de numele Pallas, a mai numit-o şi pisica manul. Sursa foto: Getty Images

Pisicile Pallas se găsesc în stepa centrală a Mongoliei, regiune care găzduiește unele dintre cele mai dense populații de mamifere mici de pe planetă.

Aproape desprinsă din universul "Star Wars", antilopa saiga este ușor de recunoscut datorită nasului său voluminos. Acesta nu este doar un element distinctiv, ci are un rol esențial: funcționează ca un filtru natural de aer și ca un radiator, încălzind aerul rece iarna și filtrând praful în condițiile uscate de vară.

Antilopa saiga, printre cele mai vechi mamifere de pe planetă. Sursa foto: Getty Images

Antilopa saiga cutreiera odinioară Asia Centrală în turme uriașe, de milioane de exemplare. Între timp, populația globală a scăzut dramatic din cauza braconajului excesiv. Potrivit WWF Mongolia, numărul lor este în prezent în creștere semnificativă, datorită eforturilor susținute de conservare.