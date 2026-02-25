”Save Mimmo”. Campanie pentru protejarea ”delfinului solitar din laguna Veneției”, care sare fără teamă în fața ambarcațiunilor

Un delfin cu bot gros, cunoscut sub numele de Mimmo, a fost observat de mai multe ori în laguna Veneției. FOTO: Profimedia Images

Un delfin cu bot gros, cunoscut sub numele de Mimmo, a fost observat de mai multe ori în laguna Veneției, iar cercetătorii italieni care monitorizează mișcările lui au transmis un mesaj ca oamenii să fie „educați” cum să se poarte într-o astfel de situație și să reducă viteza ambarcațiunilor ca să nu îl rănească, scrie The Guardian.

Cunoscut sub numele de Mimmo, delfinul cu bot gros (bottlenose dolphin) a fost observat în mai multe rânduri de când și-a făcut prima apariție, în iunie anul trecut, iar o echipă de cercetare de la Universitatea din Padova a început să îl urmărească.

În timp ce delfinul i-a încântat pe turiști și pe localnici cu salturile sale acrobatice, activiștii pentru animale și mediu au lansat campania ”Save Mimmo”, pe fondul temerilor că ar putea fi ucis de elicele ambarcațiunilor care străbat în permanență laguna aglomerată.

Cercetătorii au publicat acum un studiu în revista Frontiers in Ethology, în care își prezintă activitățile de monitorizare și deplasările delfinului de-a lungul mai multor luni.

”Prezentăm cazul unuia dintre cele mai carismatice animale într-unul dintre cele mai iconice orașe: un delfin solitar în Veneția”, a declarat autorul principal al articolului, Guido Pietroluongo, medic veterinar anatomopatolog specializat în conservare, la departamentul de biomedicină comparată și știința alimentelor al Universității din Padova.

Pietroluongo a adăugat că observațiile echipei au documentat ”adaptarea remarcabilă a animalului la un context neobișnuit”.

Delfinii cu bot gros sunt cea mai comună specie de delfini din apele italiene, iar deși de regulă se deplasează în grupuri, în ultimii ani au existat mai multe cazuri de delfini solitari în Adriatica, care își părăsesc grupul și se apropie de zonele de coastă sau de spații urbane.

Mimmo a fost văzut pentru prima dată de Manuel Tiffi, șofer de taxi pe apă, pe 23 iunie 2025. El a declarat pentru Corriere della Sera că delfinul înota adesea ”chiar în fața provei”. Tiffi a spus că șoferii de taxi pe apă au comunciat ce au observat pentru a-i avertiza pe oameni să fie atenți. ”Dar delfinul pare să nu aibă nicio teamă”, a adăugat el.

De la observarea făcută de Tiffi, cercetătorii au urmărit delfinul săptămânal, de pe bărci, cu sprijinul autorităților din Veneția și al cetățenilor, și au notat cum se deplasează din extremitatea sudică a lagunei venețiene către zona nordică, unde se află și în prezent.

”Observarea delfinilor cu bot gros în zone urbane nu este ceva deosebit de surprinzător, deoarece sunt mamifere marine extrem de adaptabile. Mimmo pare sănătos și l-am observat hrănindu-se cu chefaliși oportuniste”, a spus Pietroluongo.

De-a lungul timpului, delfinii s-au stabilit în laguna Veneției și s-au adaptat să trăiască acolo. Însă, deși comportamentul lui Mimmo încă de de la început a fost ”tipic speciei”, oamenii reprezintă o problemă, au spus cercetătorii, iar cel mai mare risc vine de la comportamentele nepotrivite ale acestora față de animal, mai ales prin conducerea iresponsabilă a ambarcațiunilor.

Cercetătorii au afirmat că sunt necesare măsuri de control al vitezei și păstrarea unei distanțe de siguranță față de delfin.

”Ceea ce este cu adevărat neobișnuit nu este prezența delfinului, ci faptul că oamenii nu respectă astfel de animale”, a declarat Giovanni Bearzi, care studiază delfinii din Adriatica de patru decenii.