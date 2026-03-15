Maimuțica Punch nu mai este singură și tristă: A început să își facă prieteni. „Mai folosește plușul doar când merge la culcare”

Părăsit de mamă, puiul de maimuță Punch s-a refugiat în brațele unei jucării urangutan de pluș. Sursa foto: Profimedia Images

Imaginile în care era agresată de alte maimuțe din țarc, retrăgându-se speriată și agățându-se de o jucărie de pluș care îi seamănă pentru a se liniști, au emoționat oameni din întreaga lume. Dar, în cele din urmă, Punch începe să se integreze. Îngrijitorul ei a declarat pentru CNN că videoclipurile care păreau alarmante pentru fanii din toată lumea sunt, de fapt, o parte normală a procesului de creștere pentru puiul de macac în vârstă de șapte luni, care trăiește la Grădina Zoologică Ichikawa din Japonia.

Micuța primată și-a făcut deja prieteni noi și se bazează din ce în ce mai puțin pe jucăria de pluș în formă de urangutan pe care a primit-o ca substitut pentru mama sa, a spus Shunpei Miyakoshi, în timpul unei vizite recente a CNN la grădina zoologică.

„Acum comunică cu celelalte maimuțe și este minunat să o vedem atingând aceste etape de dezvoltare”, a spus el.

Potrivit îngrijitorului, Punch îmbrățișează și se joacă acum cu alte maimuțe, un contrast puternic față de clipurile dureroase apărute anterior pe internet, în care era trântită la pământ și alungată de ceilalți membri ai grupului.

Grădina zoologică a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că, la începutul acestei luni, câteva maimuțe cu rang mai ridicat în grup, care „manifestau mai des comportamente agresive”, au fost scoase temporar din țarc.

Totuși, îngrijitorul spune că și aceste comportamente sunt considerate normale în lumea macacilor japonezi, iar ceilalți membri ai grupului încearcă de fapt să o învețe pe Punch regulile ierarhiei sociale.

„Macacii japonezi sunt mai fizici în comportament, pentru că, spre deosebire de oameni, nu au un limbaj prin care să comunice. Dacă ar fi fost cu adevărat agresivi, ar fi mușcat mult mai dur”, a explicat el.

Miyakoshi a mai spus că videoclipurile distribuite intens pe internet, care arată interacțiuni mai dure, surprind doar câteva minute din ziua lui Punch.

Totuși, drumul spre o integrare completă este încă lung

În timpul vizitei recente a CNN la grădina zoologică, puiul de maimuță își petrecea cea mai mare parte a timpului singur.

Pe rețelele sociale apar încă, din când în când, imagini tensionate. Într-un clip, Punch este trântită la pământ de o maimuță mai mare și fuge apoi speriată către jucăria sa de pluș pentru a se liniști.

„Încă o folosește atunci când simte nevoia, de exemplu când merge la culcare sau când este mustrată de o maimuță adultă și se simte tristă. Atunci se duce la jucărie pentru a se calma”, a spus Miyakoshi. „Face tot posibilul să crească și să învețe din aceste experiențe timpurii”.

Între timp, vizitatori din întreaga lume vin la grădina zoologică pentru a o vedea pe mica vedetă a internetului. Printre ei s-a numărat și Lisa, star K-pop din trupa Blackpink.