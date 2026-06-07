Misterul peștelui care nu ar mai fi trebuit să existe: De 100.000 de ani supraviețuiește fără niciun mascul

2 minute de citit Publicat la 10:00 07 Iun 2026 Modificat la 10:00 07 Iun 2026

Specia Molly Amazon este alcătuită exclusiv din femele. Foto: Getty Images

În râurile din Mexic și sudul statului american Texas trăiește un pește care continuă să îi uimească pe cercetători. Este vorba despre molly Amazon, o specie alcătuită exclusiv din femele, care se reproduce fără a moșteni ADN de la masculi și care a supraviețuit astfel aproximativ 100.000 de ani, scrie BBC.

Mult timp, biologii au considerat că speciile care nu se reproduc sexual sunt condamnate la dispariție. Fără amestecul genetic rezultat din reproducerea între mascul și femelă, mutațiile dăunătoare ar trebui să se acumuleze treptat până când specia nu mai poate supraviețui.

Totuși, molly Amazon pare să sfideze această regulă.

Folosește masculii, dar nu și ADN-ul lor

Femelele aleg masculi din specii apropiate pentru împerechere, însă spermatozoizii acestora au doar rolul de a declanșa dezvoltarea ouălor. ADN-ul masculului nu este transmis urmașilor.

Rezultatul este că fiecare femelă dă naștere unor fiice care sunt practic clone ale sale.

Acest proces biologic poartă numele de ginegeneză și i-a intrigat pe cercetători timp de aproape un secol.

De ce este important sexul în natură

Deși reproducerea sexuală pare mai complicată, ea oferă un avantaj esențial: amestecă genele și creează diversitate genetică.

Această diversitate ajută speciile să elimine mutațiile dăunătoare și să se adapteze mai ușor la schimbările de mediu.

Fără acest mecanism, ADN-ul ar trebui să acumuleze tot mai multe erori de la o generație la alta, ceea ce, teoretic, ar duce la dispariția speciei.

Secretul supraviețuirii

Un nou studiu arată că molly Amazon a găsit o altă soluție. Cercetătorii au descoperit că specia folosește foarte eficient un mecanism natural de reparare a ADN-ului, numit conversie genetică. Practic, atunci când apare o eroare într-o copie a unei gene, organismul o poate repara folosind cealaltă copie ca model.

Procesul funcționează ca un sistem biologic de „copiere și lipire”, care reduce acumularea mutațiilor periculoase.

Analizele genetice au arătat că acest mecanism este deosebit de activ exact în zonele ADN-ului unde apar cele mai grave mutații.

O altă explicație este legată de originea peștelui. Molly Amazon a apărut în urmă cu aproximativ 100.000 de ani în urma încrucișării dintre două specii diferite de pești.

Astfel, fiecare exemplar a moștenit încă de la început o diversitate genetică neobișnuit de mare, ceea ce a oferit speciei un avantaj important în lupta împotriva degradării ADN-ului.

Cercetătorii spun că înțelegerea modului în care această specie își menține sănătatea genetică ar putea ajuta și la studierea unor probleme medicale umane.

„Cancerul este, în esență, o boală a mutațiilor genetice”, explică biologul Edward Ricemeyer, unul dintre autorii studiului.

Deși specialiștii sunt prudenți în privința aplicațiilor practice, ei cred că orice informație despre modul în care natura gestionează mutațiile poate fi valoroasă pe termen lung.

Pentru moment, molly Amazon rămâne una dintre cele mai neobișnuite specii de pești din lume: un organism care, în teorie, nu ar fi trebuit să existe atât de mult timp, dar care continuă să prospere după zeci de mii de ani fără masculi.