Imagini spectaculoase din Bucegi. Opt căprioare au fost surprinse în timp ce aleargă pe pajiște

1 minut de citit Publicat la 11:07 08 Iun 2026 Modificat la 11:07 08 Iun 2026

Opt căprioare au fost surprinse de rangerii Romsilva în Parcul Natural Bucegi. FOTO Facebook Romsilva

Opt căprioare au fost surprinse de rangerii Romsilva în Parcul Natural Bucegi, în timpul activităților de monitorizare a faunei. Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a Romsilva.

„Le-am numărat. Sunt opt”, au transmis reprezentanții Romsilva, care au precizat că este vorba despre cinci ciute și trei viței observați de colegii de la Administrația Parcului Natural Bucegi.

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Potrivit Romsilva, fiecare observație făcută pe teren este importantă, iar datele colectate de rangeri ajută la înțelegerea dinamicii populațiilor de cervide și a stării ecosistemelor din Bucegi.

Parcul Natural Bucegi este unul dintre cele mai cunoscute spații naturale protejate din România și adăpostește o faună bogată. În pădurile și zonele montane ale parcului trăiesc, printre altele, cerbi, căpriori, urși, lupi, râși, capre negre și numeroase specii de păsări.

Romsilva le reamintește turiștilor că animalele sălbatice trebuie observate de la distanță și nu trebuie hrănite sau deranjate. Respectarea liniștii în pădure și rămânerea pe traseele marcate sunt esențiale pentru protejarea faunei din Parcul Natural Bucegi.