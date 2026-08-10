Scene șocante cu un zimbru care atacă un turist care s-a apropiat prea mult de el, într-o pădure din Polonia. VIDEO

1 minut de citit Publicat la 17:58 10 Aug 2026 Modificat la 17:58 10 Aug 2026

Un videoclip filmat într-o pădure din Polonia surprinde momentul în care un zimbru nervos doboară un turist FOTO: captură video Facebook/ Grzegorz Rynski

Un videoclip filmat într-o pădure din Polonia surprinde momentul în care un zimbru nervos doboară un turist apoi refuză să plece de lângă el.

Bărbatul se afla la doar 5 metri de bizon, în Pădurea Białowieża, lunea trecută, când animalul uriaș fugit spre el și l-a trântit la pământ, relatează TVP World.

Imaginile publicate pe rețelele sociale surprind apoi animalul impunător stând amenințător deasupra turistului, în timp ce acesta zăcea la pământ.

Când bărbatul încearcă din nou să se ridice, animalul masiv îl lovește rapid și îl împinge din nou la pământ, așa cum se vede în videoclip.

Fotograful de natură sălbatică Grzegorz Ryński, care a filmat întâlnirea terifiantă, i-a strigat turistului să nu se miște, apoi s-a urcat în mașină ca să pună un paravan între turist și zimbru, așa cum chiar acesta a povestit pe pagina lui de Facebook.

Ryński a înaintat încet cu mașina spre animal, lăsând portiera întredeschisă pentru ca bărbatul să poată urca înăuntru.

Turistul părea să fie în stare de șoc și a încercat să fugă de zimbru pe jos, ceea ce l-a determinat pe fotograf să meargă încet cu spatele, în paralel cu el, până când s-au îndepărtat suficient de animal.

„Nu ar trebui să dăm vina pe zimbru. Bărbatul a fost, de fapt, foarte norocos, întrucât acest animal era relativ calm. Există exemplare mult mai agresive”, a declarat Ryński pentru un post tv.

Soția lui Ryński, Aneta, care a văzut și ea incidentul, a spus că turistul avea o rană adâncă la gambă și era plin de vânătăi, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

„Un zimbru este un animal sălbatic. Dacă o persoană se apropie prea mult, animalul se poate simți amenințat și poate ataca”, a spus ea.

Faimoasa pădure, situată la granița Poloniei cu Belarus, adăpostește aproximativ 1.176 de zimbri care trăiesc în libertate.