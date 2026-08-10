O țestoasă a înotat atât de mult încât s-a rătăcit și a ajuns la 8.000 km de casă. Acum se întoarce cu avionul, în condiții speciale

Țestoasa marină a călătorit din Golful Mexic până în Țara Galilor FOTO: Instagram/ Anglesey Sea Zoo

O broască țestoasă rară, care a ajuns pe o plajă din Țara Galilor, se va întoarce acasă cu avionul și va călători în condiții speciale peste 8.047 km, înapoi în habitatul ei din Golful Mexic.

Rhossi, o broască țestoasă marină din specia Kemp's ridley, a fost găsită aproape moartă în decembrie 2023 și a fost pusă pe picioare de medici de la Anglesey Sea Zoo, potrivit BBC.

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Acum, specialiștii în conservarea naturii au început o operațiune atent coordonată pentru a o transporta peste Oceanul Atlantic, asigurându-i condiții speciale pentru a nu se deshidrata pe drum.

„Pentru pielea țestoasei folosim KY Jelly, mai bine cunoscut ca lubrifiant sexual, pentru că este delicat cu ochii”, a declarat Matt Davidson, curatorul Anglesey Sea Zoo.

Planificarea călătoriei a durat aproape doi ani și a inclus construirea unei lăzi speciale cu temperatură controlată pentru Rhossi, dar și întocmirea unor documentații speciale de transport între două țări.

Rhossi trăiește în mod normal în mare, însă trebuie să călătorească pe uscat, mai întâi cu elicopterul, de la Anglesey la Londra, iar apoi cu un avion cargo până la Houston, în Texas, SUA.

Asta înseamnă că drumul trebuie parcurs cât mai repede posibil, iar angajații trebuie să fie permanent pregătiți să se asigure că nu se usucă și nu se deshidratează.

„Trebuie să ne asigurăm că este foarte bine unsă carapacea, așa că întindem vaselină peste tot pentru a preveni uscarea și descuamarea acesteia. Același lucru este valabil și pentru piele, care este foarte delicată, și mai ales pentru ochi, care trebuie lubrifiați înainte să intre în ladă și din nou chiar înainte de decolare; altfel, pielea va începe să se exfolieze, asemenea pielii unei persoane care a stat prea mult la soare. Dar a trebuit să merg la casa de marcat a unei farmacii cu aproximativ opt tuburi de KY Jelly și trei recipiente de vaselină și să explic ce se întâmplă pentru că oamenii s-au uitat ciudat la mine”, a spus Matt Davidson.

Rhossi și-a primit numele pentru că a fost găsită pe o plajă din apropierea localității Rhosneigr, în Anglesey, în decembrie 2023, de un cățel ieșit la plimbare cu stăpâna lui.

Avea mai puțin de doi ani și avea semne slabe de viață, aflându-se într-o stare pe care specialiștii în conservarea naturii o numesc „cold-stunned” („șocat de frig”), după ce fusese expus la o apă mult mai rece decât cea din habitatul său obișnuit.

Angajații de la Anglesey Sea Zoo cred că s-a rătăcit în timp ce se afla în ape mai calde, din cauza vânturilor puternice.

Aceștia au avut grijă teștoasă timp de doi ani și jumătate, timp în care și-a triplat dimensiunea și a crescut de la mai puțin de 1 kg la 21 kg.

Frankie Hobro, proprietara Anglesey Sea Zoo, a declarat: „Broaștele țestoase afectate de frig rareori supraviețuiesc fără ajutor specializat și nu știam dacă va rezista în primele săptămâni.

Broaștele țestoase își au locul în sălbăticie, nu în captivitate, așa că este incredibil de emoționant, pentru că acesta este obiectivul spre care am lucrat mai bine de doi ani.

Dar am ajuns să o cunoaștem și să-i descoperim micile particularități în timp ce am avut grijă de ea și știm că, în curând, o mică parte din noi va înota în largul Mării Caraibilor și nu o vom mai vedea niciodată”.

Broaștele țestoase Kemp's ridley sunt cele mai rare broaște țestoase marine din lume și își depun ouăle doar pe două plaje din Mexic și în Texas, SUA.

Angelsey Sea Zoo speră că eliberarea lui Rhossi în sălbăticie va reprezenta un mic pas către supraviețuirea speciei.

Rhossi este a patra broască țestoasă marină salvată și reabilitată de acest parc zoologic în ultimul deceniu.

În prezent, angajații planifică să construiască un centru special pentru salvarea broaștelor țestoase, unde să poată îngriji alte broaște țestoase marine găsite în stare de „șoc termic” din cauza frigului de-a lungul coastelor Țării Galilor.